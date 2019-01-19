Армения может пойти на мир под международным давлением

Президент США Дональд Трамп направил поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну в связи с назначением на должность.

В послании, которое опубликовал ресурс News.am, наряду с пожеланиями успехов и всего прочего, отмечается, что мирное урегулирование карабахского конфликта будет содействовать усилиям в направление безопасности в мире.

Эти, на первый взгляд, дежурные слова не были бы замечены в Армении, если бы не октябрьский визит в Ереван советника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. В ходе визита Болтон, находясь в Ереване, открытым текстом посоветовал армянам начать возвращать Азербайджану оккупированные территории, обусловив этим фактором нормальное будущее для Армении.

Поздравление Трампа заставило армянских националистов еще раз вспомнить о визите Болтона, а также о неотвратимости международного давления на Ереван с целью разрешения затяжного конфликта.

"Предполагаю, что то, о чем мы говорили и предостерегали, может стать реальностью", - заявил в беседе с Tert.am бывший замминистра обороны Артак Закарян. По его мнению, ситуация такова, что "Армения на этапе переговоров ради мнимого мира может оказаться на пути к уступкам под международным давлением".

Представитель старого режима упрекает Никола Пашиняна в "неправильном" подходе к вопросу Карабаха. Который и вызвал подобную ситуацию.

Султан Керим