Президент Ильхам Алиев: Визит Президента Зимбабве в Азербайджан создаст условия для укрепления партнерства

Визит Президента Зимбабве в Азербайджан создаст условия для укрепления партнерства.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в субботу на встрече с находящимся с визитом в Баку Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва.

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