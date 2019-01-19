Президент Ильхам Алиев: Визит Президента Зимбабве в Азербайджан создаст условия для укрепления партнерства
19 января 2019 14:35 222
Визит Президента Зимбабве в Азербайджан создаст условия для укрепления партнерства.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в субботу на встрече с находящимся с визитом в Баку Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва.
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