Президент Зимбабве: Уровень развития и инфраструктуры в Азербайджане произвел очень сильное впечатление

19 января 2019 14:53

Уровень развития и инфраструктуры в Азербайджане, свидетелями которого мы стали, произвел очень сильное впечатление.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в субботу на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, находящийся с рабочим визитом в стране.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az