Президент Зимбабве: Уровень развития и инфраструктуры в Азербайджане произвел очень сильное впечатление
19 января 2019 14:53 249
Уровень развития и инфраструктуры в Азербайджане, свидетелями которого мы стали, произвел очень сильное впечатление.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в субботу на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, находящийся с рабочим визитом в стране.
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