Президент Зимбабве: Уровень развития и инфраструктуры в Азербайджане произвел очень сильное впечатление

Уровень развития и инфраструктуры в Азербайджане, свидетелями которого мы стали, произвел очень сильное впечатление.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в субботу на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сказал Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, находящийся с рабочим визитом в стране.

Новость обновляется