Завершился рабочий визит Президента Зимбабве в Азербайджан
19 января 2019 17:02 118
В субботу завершился рабочий визит в Азербайджан Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!