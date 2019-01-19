Завершился рабочий визит Президента Зимбабве в Азербайджан

В субботу завершился рабочий визит в Азербайджан Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов и другие официальные лица.