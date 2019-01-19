Али Ахмедов: В Азербайджане многое изменилось к лучшему, кроме оппозиции

Традиционная оппозиция Азербайджана не смогла найти себе места в политической конструкции общества.

Об этом сказал Trend вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов, оценивая проведённый в субботу митинг так называемого "Национального совета", передает Day.Az.

Али Ахмедов отметил, что митинг, как и прежде, прошел безуспешно.

"Мне кажется, что основной смысл проведения данного митинга был связан с попыткой показать свое существование. Если оппозиция проводит митинг для того, чтобы показать свое существование, значит она не существует как политическая сила. С другой стороны, действия т.н. "Нацсовета" не совпадают с желаниями людей, народа. Организованный им митинг не имеет никакой связи с заботящими народ вопросами. Сегодня оппозиция далека от вопросов, представляющих актуальность для азербайджанского общества. Потому сегодняшний митинг неактуален для народа. Поверьте, что даже один процент населения не осведомлен о том, что сегодня оппозиция проводила митинг. Общество давно равнодушно к оппозиции и ее маленьким, незначительным митингам", - сказал Али Ахмедов.

К тому же, как отметил зампред партии ПЕА, поддержка правительству со стороны народа достаточно высока и решительна.

"Созданные в Азербайджане безопасность, стабильность, развитие, оптимизм на будущее, умиротворение и другие позитивные моменты составляют основу положительного отношения народа к власти. В период правления Президента Ильхама Алиева Азербайджан в корне изменился, развился. Сейчас в стране продолжаются положительные изменения, в еще более интенсивной форме. Для будущего Азербайджана реализуются крупномасштабные проекты. Соотвественно и растёт оптимизм народа, а маленькие митинги маленькой оппозиции не могут быть источником опасности для власти", - добавил Али Ахмедов.

Он также отметил, что за последние 10-15 лет в Азербайджане многое изменилось к лучшему, кроме оппозиции.

"Сегодняшняя оппозиция остается инертной, малочисленной маргинальной группой, которая является носителем потерявших актуальность идей. "Партия Ени Азербайджан" не считает ее политической силой", - добавил зампред партии.