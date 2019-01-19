ИСЕСКО впервые распространило заявление в связи с трагедией 20 Января - ФОТО

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) впервые распространило заявление в связи с трагедией 20 Января, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

В заявлении генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Аль-Тувейджри, разделяя боль азербайджанского народа, осуждает преступление против человечности, совершенное 20 Января 1990 года.

Руководство ИСЕСКО призывает мировое сообщество и международные организации по правам человека дать правовую оценку этой трагедии и в соответствии с нормами международного права наказать лиц, совершивших это преступление.

В заявлении подчеркивается, что генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Аль-Тувейджри направил международному сообществу обращение о принуждении к незамедлительному освобождению территорий Азербайджана, оккупированных Арменией, с целью установления мира и безопасности в важном регионе мира.