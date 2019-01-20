Экс-генсек ГУАМ: Событиям 20 января 1990 года в Баку противостояли настоящие патриоты
Событиям, происходившим в ночь на 20 января 1990 года в Баку, противостояли настоящие патриоты, сказал Trend грузинский политолог, бывший генеральный секретарь Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ Валерий Чечелашвили, передает Day.Az.
"О них я могу рассказать со слов своих бакинских друзей. События 20 января были коррозией разрушающейся империи и им противостояли настоящие патриоты, которые отдали свои жизни за будущее своих стран, за государство, родину", - сказал Чечелашвили.
По его словам, такие процессы происходили и в балтийских странах, и в Тбилиси.
Как отметил Чечелашвили, Азербайджану и Грузии пришлось пройти очень сложный период, так как становление государственности после восстановления независимости было сопряжено с большими проблемами.
"Но я думаю, что Азербайджану очень повезло, что на таком сложном историческом пути развития у руля государства стоял Гейдар Алиев - выдающаяся во всех отношениях личность. Считаю, что аналитикам еще предстоит оценить его роль в становлении государственности Азербайджана, потому что этот лидер смог в крайне тяжелых условиях выстроить такие отношения страны с внешним миром и заложить основу реализации таких крупных проектов, которые и сегодня обеспечивают благополучие, благосостояние не только Азербайджана, но и всего региона", - сказал он.
Чечелашвили отметил также большую важность стратегического партнерства двух стран, которое опирается на традиционную дружбу между азербайджанским и грузинским народами.
"Грузии очень повезло, что у нее есть такой сосед и партнер, как Азербайджан, и Азербайджану повезло с таким соседом и партнером, как Грузия", - сказал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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