Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили светлую память шехидов 20 Января

20 января - в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева почтили в Аллее шехидов память шехидов 20 Января.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Светлую память шехидов почтили также официальные представители государства и правительства, главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители международных организаций.

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