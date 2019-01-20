Стабильное развитие Азербайджана - наглядный результат политики Президента Ильхама Алиева

Стабильное и устойчивое развитие Азербайджана на фоне происходящих в мире сложных процессов - наглядный результат 15-летней политики государственного строительства Президента Ильхама Алиева.

Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend политолог Нязакят Мамедова.

По ее словам, процесс создания нового миропорядка, экономический кризис, распространение угрозы терроризма, жесткая конкуренция за энергетические рынки и транспортно-коммуникационные маршруты, продолжение оккупации азербайджанских земель Арменией, неконструктивная позиция последней на переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, несправедливая позиция в отношении Азербайджана из-за двойных стандартов международных организаций и так далее - это лишь часть проблем, с которыми столкнулись Азербайджан и регион с момента начала руководства страной Президентом Ильхамом Алиевым.

Политолог отметила, что период президентства общенационального лидера Гейдара Алиева охватывал время после завершения "холодной войны", период, когда Иран был под санкциями, а Россия среди центров силы была слабым звеном.

"В этот период были свои трудности. Период президентства Ильхама Алиева характеризовался столкновением интересов Вашингтона и попыток сформировать тремя большими соседями Азербайджана - Россией, Ираном и Турцией на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, а также в других регионах новые центры силы, и усилиями Азербайджана, оказавшегося перед сложным геополитическим выбором, оградить себя от угроз путем проведения сбалансированной политики.

Политолог сказала, что благодаря решительной деятельности Президента Ильхама Алиева прошедшие 15 лет запомнились не только для Азербайджана, но и для всего мира важными событиями и решениями. Деятельность Президента Ильхама Алиева оказала влияние на реализацию крупных международных проектов, а также принятие важных решений и заявлений.

По ее словам, Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику по выходу на глобальные энергетические рынки, начатую великим лидером Гейдаром Алиевым.

Мамедова сказал, что проводя культурные мероприятия, Азербайджан продемонстрировал, что соединяет мир не только посредством энергетических трубопроводов, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, транспортных путей, простирающихся от России до Индии, но и посредством духовных ценностей, таких как культура и спорт.