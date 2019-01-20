Личный состав минобороны посетил Аллею Шехидов - ФОТО

В День всенародной скорби - 20 января руководство и личный состав министерства обороны Азербайджана посетили Аллею Шехидов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Военнослужащие воздали дань уважения памяти граждан, павших за свободу, независимость Родины и возложили цветы на их могилы.