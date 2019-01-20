Личный состав минобороны посетил Аллею Шехидов - ФОТО
20 января 2019 14:48 158
В День всенародной скорби - 20 января руководство и личный состав министерства обороны Азербайджана посетили Аллею Шехидов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Военнослужащие воздали дань уважения памяти граждан, павших за свободу, независимость Родины и возложили цветы на их могилы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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