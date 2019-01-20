Грузинский политолог: 20 января 1990 года – это дата, с которой можно начать отсчет истории нового Азербайджана

20 января 1990 года - это дата, с которой можно начать отсчет истории нового Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend грузинский политолог Гела Васадзе.

"События, произошедшие в ночь на 20 января в Баку, стали теми самыми событиями, в которых родился новый Азербайджан. Произошел тот самый ментальный перелом, когда люди поняли, что эта власть не способна обеспечить защиту людей, и более того, уже начала убивать. После всех этих событий, в августе 1991 года Азербайджан провозгласил свою независимость", - сказал он.

Политолог отметил, что аналогичные события происходили в Грузии 9 апреля 1989 года, когда произошел ментальный перелом у населения Грузии, после чего советская власть была уже фактически обречена.

"Во время этих событий меня не было на Кавказе. Но мне довелось приехать в Баку в 1990 году несколько позже, и это было, честно говоря, очень тяжелое зрелище. Несмотря на то, что прошло достаточно времени, здесь стояла советская боевая техника, ходили вооруженные патрули, и город, который я знал цветущим и радостным, был очень хмурым и очень трагичным. То, что произошло тогда, конечно же, величайшая, огромная трагедия, которая, с одной стороны, стала черной датой в истории, а с другой стороны, с того момента, точно так же, как и в Грузии с 9 апреля, с нее можно начать отсчет истории нового Азербайджана", - сказал Васадзе.

Отметим, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года стал героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали своими жизнями и возвысились до вершин шехидства.

Приведшая к большим потерям и истреблению безвинных людей трагедия 20 января продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость азербайджанского народа, который, не стерпев предательской по отношению к Азербайджану политики руководства преступной империи во главе с Горбачевым, стремился к свободе и независимости.

Войсковые части, введенные в Баку, а также другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева, в ночь с 19 на 20 января 1990 года жестоко убили 147 гражданских лиц. В ходе событий были ранены 744 невинных гражданских лиц, многие из них остались инвалидами на всю жизнь, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

Именно в результате этого Азербайджан обрел независимость, о которой мечтал многие годы, и добился суверенитета.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.