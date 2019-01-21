ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта

21 января 2019 09:40

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван и Воскеван Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Ашагы Аскипара и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Карвенд, Джевахирли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

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