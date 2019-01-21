Мгновения, раздающие позор и бесчестие: Забиль Магеррамов

Уроженец масаллинского района Азербайджана Забиль Магеррамов в этом году будет отмечать свое 57-и летие. Чего же он достиг, за свою осознанную жизнь. Понятие возраста и достижений может быть относительным. Однако вот некоторые его достойные соотечественники - Ази Асланов не доживший и до 40 лет, успел стать дважды героем Советского Союза, Сафаралы Мамедов не доживший до 30 летия вошел в историю Азербайджана как национальный герой, Чингиз Мустафаев не дожил до 35-и и стал героем.. По всему Азербайджану увековечены имена этих и других отважнейших сыновей отечества вне зависимости от того, в какую эпоху они совершили свой героизм.

Однако Забиль Магеррамов избрал для себя иной путь. Его малодушие не позволило ему пойти на мужские поступки и прославить свой род. Вместо этого он регулярно поливает грязью азербайджанских героев, отважно выполняющих свой долг в рядах национальной армии. Более того, он откровенно оскорбляет талышей, ставших шехидами на войне. Отсутствие, каких либо моральных устоев у этого человека хорошо известно окружающим. К примеру, в родных краях всё еще помнят историю, когда оставленная в Азербайджане жена Забиля Магеррамова изменила ему с его отцом. Прослышав об этом, он примчался и жестоко избил родителя. Однако затем, опозоренный на всю округу, был вынужден быстренько покинуть страну. Кстати, события эти как раз совпали с периодом активной подготовки Забилем Магеррамовым к открытию в Армении т.н. "Талышского национального радиовещания" в 2014-м году. Мгновения, раздающие позор и бесчестие в жизни З.Магеррамова совпали.

Однако он не внял предупреждениям судьбы и последняя вновь напомнила ему о понятии чести в 2016-м году. Оказалось, что, среди прочих грешков, Забиль страдает ещё и педофилией. В родной Армении, службе которой он посвятил свои последние годы жизни, видимо почувствовав своё всесилие, Магеррамов изнасиловал малолетнюю армянку. Разгорелся нешуточный скандал, причём даже на фоне возросшей значимости З.Магеррамова, ставшего к этому времени уже известным ведущим пропагандистского ресурса, армянским спецслужбам не удалось уладить конфликт безнаказанно для него. Совсем только недавно добившиеся выдачи и осуждения гражданина РФ Пермякова, который, будучи военнослужащим 102-й базы, непосредственно причастен к пресловутой "гарантии безопасности Армении", армянские госструктуры не просто закрыли глаза на уголовное преступление Магеррамова, они способствовали его сокрытию! Это в очередной раз показывает, что готовы стерпеть нынешние власти Армении в своём неутомимом желании нагадить Азербайджану. В результате родственники изнасилованной девочки под серьезнейшим давлением властей согласились на сатисфакцию в виде высылки З.Магеррамова в женском одеянии в Москву, где он проживает в последнее время.

Видимо судить гражданина Азербайджана Забиля Магеррамова за изнасилование малолетней девочки в Армении будут в Азербайджане, вполне возможно, что её родители примут столь витиеватый путь к справедливости и сами через интернет или вживую обратятся в азербайджанские структуры (генпрокуратуру, МВД или посольства) с заявлением в ближайшее время. После чего, выдача Азербайджану его гражданина станет вполне технической процедурой. Ведь полученный им паспорт гражданина Российской Федерации недействителен, поскольку при обращении не были соблюдены обязательные процедуры по выходу из гражданства Азербайджана и миграционные службы РФ были сознательно введены им в заблуждение..

Учитывая, что З.Магеррамов вновь обогатил свой послужной список бесчестия организовав переход в Армению авантюриста Шахина Мирзоева, возможно судьба на этот раз решила прекратить это безобразие и суд в Азербайджане, возможно даже в родном Масаллы, станет логическим завершением цикла жизни этого человека, стесняющегося фамилии своего отца.

Ислам Музаффаров