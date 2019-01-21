Команду Пашиняна уличили в связях с криминалом

В армянские СМИ продолжают попадать скандальные сведения относительно членов команды Никола Пашиняна и депутатов от возглавляемой им партии.

Одно из лиц, вызывающих больше всего вопросов, это бывший телохранитель оппозиционера Пашиняна, а ныне депутат Айк Саргсян. На днях активист Даниэл Иоаннисян заявил о нарушениях, имевших место при голосовании за тогда еще кандидата в депутаты Саргсяна.

"У нас есть информация, что уже известный охранник-депутат Айк Саркисян избрался от Гегаркуника с многочисленными злоупотреблениями административным ресурсом", - написал активист в своем Facebook.

Теперь интересные сведения о бывшем охраннике Пашиняна раскопала газета "Грапарак".

"Некоторых из представителей сегодняшней власти обвиняют в том, что они имеют тесные отношения с криминальными авторитетами. Больше всего подобные обвинения звучат в адрес "охранника" Пашиняна в период революции, назначенного затем заместителем начальника Государственной службы охраны, ныне депутата парламента Айка Саргсяна. Согласно муссируемым сведениям, он близок с криминальным авторитетом из родного Гегаркуникского марза Аликом Норатусским, который поспособствовал также его избранию депутатом. "Ничего подобного нет", - заявил вчера Айк Саргсян в ответ на наш вопрос и в качестве "доказательства" представил: "В его родном селе, где есть 3-4 тысячи избирателей, я получил всего 30 голосов, и то потому, что у меня там есть друг - благодаря ему"", - пишет газета.

Что это за "друг" и как он "убеждал" 30 процентов жителей села проголосовать за Саргсяна - неизвестно. Однако этот его комментарий вызвал у многих еще больше подозрений насчет того, что без криминального мира тут не обошлось.

Султан Керим