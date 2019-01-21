В Москве арестовали армянских блогеров, перекрывших движение на Арбате

Пресненский суд Москвы арестовал блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна на десять суток за то, что они перекрыли Новый Арбат для съемок нового клипа, передает life.ru.

Некоторое время назад Давид Манукян, также известный как блогер dava_m, перекрыл Новый Арбат в Москве для съемок клипа. Видеоролик со "съемочной площадки" опубликовала его напарница Карина Лазарьянц.

Отметим, что пара блогеров устроила танцы на проезжей части. На видео, которое размещено в Интернете, можно увидеть, как они отплясывают на оживленной улице, остановив движение, а за ними выстроились автомобили.

Похоже, традиция перекраивать улицы по любому поводу, начавшаяся с апрельского переворота в Ереване, уже превращается в национальную армянскую привычку.

Зульфугар Ибрагимов