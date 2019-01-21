В нищем Гюмри стало еще больше безработных

В Гюмри закрылась принадлежащая семье мэра Самвела Баласаняна кондитерская фабрика, точнее, не закрылась, а переехала. Ее владельцы решили перенести производство кондитерских изделий в Дубай. Власти Эмиратов обещали им льготные условия сроком на 4 года. В результате количество безработных города Гюмри увеличилось на 600 человек, передает Day.Az со ссылкой на "Голос Армении". Именно столько бывших сотрудников фабрики осталось без работы. Возникли трудности в магазинах, которые на протяжении долгих лет торговали кондитерскими изделиями.

Судя по всему, Баласанян сделал выводы из ситуации. Дело в том, что в городе сформировалась оппозиция, которая уже несколько месяцев ведет активные консультации по поводу своего претендента на пост мэра. Об этих консультациях СМИ стало известно еще на исходе 2018 г. Тогда же стало очевидным, что после подведения итогов парламентских выборов и формирования структур власти следует ожидать событий во втором городе страны, которые будут направлены против действующего градоначальника.