Армянским террористам снова захотелось крови

Сегодня в Армении все больше людей задаются вопросом: понимает ли Никол Пашинян, что натворил, освободив из заключения террористов "Сасна црер"? Он фактически заложил бомбу под и без того ненадежную стабильность государства. И тот факт, что саснацреровцы превратились в политическую партию и якобы сдали оружие еще не означает их отказа от насилия. Просто теперь они призывают к насилию через закон. И, судя по всему, если это не удастся, новоиспеченным политикам не составит труда снова взяться за автоматы.

Лидер партии "Сасна Црер" Варужан Аветисян призывает организовать армянский Нюрнберг.

"Следует провести чистки внутри страны. То есть, в отношении всех тех лиц, которые столько времени действовали против государственности в сотрудничестве с посторонними, организовали преступное взаимодействие, вынудили уехать фактически половину нашего народа и посредством спланированной четырехдневной войны пытались сдать нашу страну противнику", - заявил Аветисян, выступая на днях на встрече с жителями оккупированного Карабаха.

Отметим, что саснацреровцы, не найдя широкой аудитории в пашиняновской Армении, все чаще пробуют голоса на оккупированных территориях, где власть "карабахского клана" еще сильна.

По словам Аветисяна, "лица, реализовавшие все эти предательские и гибельные для нации программы, должны предстать перед судом как единая преступная группировка: мафия или банда".

Властям и правоохранителям Армении следует обратить внимание на слова террориста о том, что "судебная система Армении пока не отражает национальные интересы и волю армянского народа" и "пытается взять реванш".

"С этой целью и нужно реализовать эту фильтрацию - люстрацию, рассекречивание - политическое, экономическое и агентское. И все люди, которые за это время совершили преступления, должны ответить. Следует организовать армянский Нюрнберг", - заявил Аветисян.

Одним словом, террористам снова захотелось крови.

Зульфугар Ибрагимов