Армянские эксперты: армяне хотят кушать, а не слушать сказки

Накануне Никол Пашинян сообщил, что инвестиции в 4-ом квартале 2018 года увеличились на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Эти не соответствующие реалиям страны данные вызвали недоумение специалистов и сарказм у политических противников новой власти.

"Мне кажется, большая часть общества не особенно заинтересована в инвестициях и экономическом росте. Общество просто пытается усмотреть рост уровня благополучия, и я пока не вижу роста уровня жизни в Армении", - сказал в беседе с lragir.am экономист Вардан Бостанджян.

То есть, граждане Армении хотят есть и иметь работу, а сказки о фантастических инвестициях, оптимизациях и прочем

По мнению экономиста, учитывая, что прежде говорили о сокращении инвестиции до 11 раз, даже небольшое повышение может быть расценено в 50-60 процентов. Но количественный рост здесь вряд ли можно расценить как экономическую активность. В нынешней инвестиционной ситуации даже 50-процентные цифры будут не особенно заметны для общества. Говорить нужно о системообразующих инвестициях, нацеленных на реализацию серьезных проектов и создание рабочих мест, подчеркнул Бостанджян.

Научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян в комментарии VERELQ заявил, что на инвестиции в Армению влияют нестабильность и карабахский конфликт. Если даже внутриполитическая ситуация к февралю-марту стабилизируется, останется карабахский вопрос. "Потому что всем понятно, что там происходит очень быстрое бесконтрольное развитие и не вполне выгодное для Армении", - считает Микаелян.

"С точки зрения инвесторов есть еще одна проблема. У нового правительства пока нет своей повестки дня, и предложения для инвесторов. Они говорят: "Приходите к нам, инвестируйте, а если кто-то вам будет мешать, звоните вплоть до премьер-министра". Но я могу напомнить и заверить, что предыдущий премьер министр говорил то же самое, до него тоже, и до него тоже", - сказал эксперт.

Пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов на своей странице в Facebook с удовольствием поиздевался над оптимизмом премьер-министра.

"Не хватит заниматься фокусничеством, до каких пор вы будете манипулировать?

Даже не знаешь, смеяться или плакать. Один из кадров Никола ни много ни мало наградил себя премией в размере 104,5 процента ставки, а другой - дважды за один день наградил сам себя. Создали две новые комиссии парламента, увеличив расходы как минимум на 35 млн. драмов. И это делает та власть, руководитель которой переживал из-за того, что бабушки и дедушки покупают продукты в рассрочку, обещал "стремительное развитие". Фактически, волшебная палочка работает наоборот", - съязвил Шармазанов.

Султан Керим