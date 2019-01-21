Русские нужны армянам в Карабахе только для показухи - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

В оккупированном Арменией Карабахе снова заговорили о строительстве русской церкви как "символе российско-арцахской дружбы". Заговорили с подачи ангажированных российских журналистов, умиляющихся прямо таки безграничной любви армян Карабаха к русским и русскому языку и порицающих власти России за безразличие к этому вопросу. Российская журналистка Валерия Олюнина подняла тему в армянском издании "Еркрамас", обратив при этом особое внимание публики на то, что азербайджанцы Карабаха, дескать, выступили против, и потому церкви до сих пор нет.

Прокомментировать этот факт Day.Az попросил известного российского историка и политического аналитика Олега Кузнецова.

Как отметил наш собеседник, тема строительства православного храма в оккупированном Нагорном Карабахе муссируется в армянской русскоязычной прессе с 2010 года и все это время позиционируется ее авторами как фактор усиления антиазербайджанских умонастроений в России.

"Дескать, изгнанные из Карабаха во время войны мирные азербайджанцы не желают этого. При этом говорящие об этом проармянские авторы, сами того не понимая, выдают истинные цели этого действа, не скрывая того факта, что с самого начало оно преследовало никак не социально-культурные или культурологические, а только пропагандистские цели", - подчеркнул историк.

Кузнецов считает показательным то, что никто на армянской стороне даже не пытается скрывать того факта, что закладка православного храма в Ханкеди в 2010 году была обставлена как пиар-акция с массовым вывозом в Карабах российских журналистов. Иными словами, с самого начала это строительство рассматривалось как показуха, рассчитанная на внешнюю аудиторию, для которой 200 членов "русской" или "славянской" общины региона были не более чем фоном для долгоиграющей пропагандистской кампании, которая с переменным успехом, то затихая, то разгораясь с новой силой, продолжается вот уже восемь лет, причем за эти годы численность "общины" последовательно сокращается, считает российский историк.

"То есть храм строится не для людей, а только для самого процесса строительства, и от этого ощущение циничности только усиливается.

Я не отношу себя к числу верующих и тем более воцерковленных людей, но даже для меня такое сугубо утилитарное использование атрибутов церкви в интересах политики вызывает внутренний протест, так как понимаю, что в людях человеческое начало должно всегда торжествовать над животным - стадным и своекорыстным, хотя такое, как мы видим, случается не всегда и не везде", - заключил Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева