Мехмана Гусейнова используют для дискредитации Азербайджана

Вопрос Мехмана Гусейнова - лишь повод, главной же целью является дискредитация успехов Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов, комментируя принятие Европарламентом резолюции в связи с Мехманом Гусейновым.

Депутат отметил, что в 2018 году Азербайджан достиг очень больших экономических и политических успехов, реализовал крупные проекты, такие как "Южный газовый коридор" и другие, еще более возрос авторитет страны на международной арене.

"Также достигнуты большие успехи в политике. В стране существует политическая стабильность. Азербайджанская армия - одна из сильных армий мира. Силы, не воспринимающие успехи Азербайджана, пытаются нарушить стабильность, создать хаос в стране, и вопрос, связанный с Мехманом Гусейновым, является лишь поводом, сказал Гусейнов, добавив, что здесь тоже прослеживается роль армянского лобби, "коньячной дипломатии" армян.

"Азербайджанское общество определило свой путь развития, тесно сплотившись вокруг Президента Ильхама Алиева. Азербайджан - очень надежный партнер в обеспечении энергетической безопасности Европы, который выполняет все взятые на себя обязательства. И считаю, что Европа должна сделать выбор между "коньячной дипломатией" армян и надежным энергопартнерством с Азербайджаном", - сказал депутат.

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