Новый скандал в Армении - соратники Пашиняна выдали себе крупные премии

Одной из основных тем, состоявшихся в понедельник на парламентских брифингах - первых в Национальном Собрании 7-го созыва - стал вопрос о премиях, которые некоторые армянские губернаторы выписали сами себе. Эта информация уже начала обрастать подробностями и тянет на скандал, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Армянские СМИ опубликовали на днях данные о том, что некоторые губернаторы по итогам работы в 2018 году выписали себе лично премии и 13-е зарплаты. В частности, губернатор Араратской области выписал себе премию в размере 104% от зарплаты, а губернатор Сюникской области, экс-замглавы Полиции Армении Унан Погосян дважды назначил себе премию. Предполагается, что премия выписывается по итогам работы за год, в то время как нынешние губернаторы были назначены от 2 до 7 месяцев назад.

Вопрос обостряется тем, что представители нынешней власти, выступая при предыдущих властях в качестве оппозиции, неоднократно заявляли о необходимости ликвидации института премирования, подчеркивая, что это является серьезным источником коррупции. Более того, один из нынешних губернаторов, который ранее выступал в качестве оппозиции и занимал должность главы сельской администрации, заявлял в свое время, что для экономии государственных средств отказывается от полагающегося ему автомобиля и будет передвигаться на велосипеде, а сейчас выписал себе премию.

Как считают некоторые СМИ, заявления политических деятелей о недопустимости премирования и последующие изменения их позиции после прихода к власти могут негативно сказаться на их имидже и сформировать нелицеприятное для них общественное мнение.

Как отметила глава правящей фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, губернаторы действовали по закону и не превысили своих полномочий.

"Премии выписывались всегда и не только губернаторам, подобная практика была и в парламенте, в том числе, прошлого созыва, и становится непонятно, почему в случае одной структуры данный подход может быть применен, и почему его нельзя применять в отношении другой", - сказала Макунц.

Она отметила, что не знает, насколько часто закон позволяет премировать, но проблема, в первую очередь, в низкой зарплате и необходимости поощрения сотрудников, которые работали на протяжении года. Что касается губернаторов, которые премировали себя сами, то она считает это нормальным, поскольку подобное положение предусмотрено законом.

"Мы во фракции не обсуждали вопрос, но если закон позволяет и не предусматривает запреты, то не могу ничего сказать против. Однако, если мы считаем, что данную категорию необходимо ограничить, сократить премирование, мы обсудим в ближайшее время как можно будет внести изменения в закон", - сказала Макунц.

Депутат от фракции "Процветающая Армения" Геворк Петросян сначала попытался воздержаться от комментариев по данному вопросу, подчеркнув, что это не входит в круг полномочий парламента, и данный вопрос не обсуждался во фракции, однако под нажимом журналистов поделился личным мнением.

"Поскольку информация предоставлена пока только со стороны СМИ, должны быть проведены соответствующие проверки со стороны Аудиторской палаты и Контрольной службы на соответствие законодательству принятых решений. Мы заинтересованы в целевом использовании бюджетных средств, но есть презумпция невиновности, и мы считаем, что в данном случае сначала должны быть выявлены нарушения, после чего мы будем выступать с комментариями", - сказал Петросян.

Он предложил не торопиться с комментариями и подождать результатов проверки, подчеркнув, что лично считает, что премирование осуществляется на основе годовой деятельности, однако учитывая, что губернаторы занимают эти должности менее года, то обоснования для принятия решений о премировании, как минимум, сомнительны.

Как отметила пресс-секретарь фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян, партия всегда считала, что премирование является порочной практикой, и лучше повышать зарплату, чем выделять огромные средства госбюджета на выплату премий.

"Решение губернаторов неприемлемо, поскольку чиновники, занимавшие свои посты сроком от месяца до семи, не могут быть премированы столь высокой премией", - сказала Самсонян.

По ее словам, аналогичная практика существует также в мэрии Еревана, которая выписала огромные средства в качестве премии сотрудникам, но отказывается представить отчетную документацию, хотя во все предыдущие годы эти документы были открыты для общественности. Она отметила, что фракция в данной связи намерена обратиться в административный суд.

"Надеюсь, что после поднятого шума губернаторы пересмотрят свои решения и с учетом малого срока их работы откажутся от выписанных себе щедрых премий", - сказала Самсонян.

В свою очередь, секретарь фракции "Просвещенная Армения" Геворг Горгисян заявил, что власти объясняют данное решение низкими зарплатами и отсутствием коррупции.

"Однако мы считаем, что для решения этого вопроса необходимо повысить зарплату, а не оставлять на самовольство губернатора, что невозможно скоординировать и содержит большие коррупционные риски, с чем мы в свое время активно боролись вместе с Николом Пашиняном", - сказал Горгисян.