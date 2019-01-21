ЕС советует Армении прекратить пропаганду ненависти

Глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский дал эксклюзивное интервью Медиамакс, в котором, в частности коснулся темы пропаганды ненависти.

"Предлагаю правительству Армении пересмотреть действующее законодательство с учетом возможностей его улучшения. В некоторых европейских странах есть разработанные нормы по борьбе с пропагандой ненависти. И мы стремимся содействовать правительству Армении и другим заинтересованным сторонам (политическим деятелям, гражданским обществам и журналистам) в борьбе с пропагандой ненависти", - сказал Свитальский.

По словам дипломата, рост пропаганды ненависти его очень беспокоит. Это явление является всеобщим злом. Оно крайне вредно для политической культуры. Пропаганда ненависти убивает демократию.

Султан Керим