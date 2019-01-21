Террорист "Сасна црер" затребует с Пашиняна возмещения ущерба

Еще один террорист оказался в Армении на свободе.

Кассационный суд Армении принял решение в пользу еще одного члена группы "Сасна црер" - Вардана Гераветяна.

Об этом NEWS.am сообщил адвокат Гераветяна Давид Гюрджян. По его словам, суд признал нарушение права на личную свободу и справедливое судопроизводство. "Тем самым суд признал, что по крайней мере с октября 2017 г. до момента освобождения Гераветян был лишен свободы на основании незаконного решения", - считает Гюрджян. Он сообщил, что обсуждается вопрос возможности затребования у государства возмещения ущерба...

"Если бы я был помоложе, написал бы, что эта новость повергла меня в шок. Однако после мая 2018 года автор строк зарекся чему-то удивляться, - написал по этому случаю обозреватель "Голоса Армении" Александр Товмасян. - Пусть удивляются и испытывают шок те, кто приветствовал "Великую Цветную Майскую Революцию", полагая, что смена власти сделает Армению сильнее".

Автор статьи напомнил, что группа "Сасна црер" в июле 2016 года, протаранив грузовиком ворота полка ППС Полиции Армении в Ереване, захватила военизированный объект, убила по меньшей мере двоих полицейских, взяла в заложники высокопоставленных полицейских и врачей, взломала банкомат. Все это произошло с применением незаконного оружия и могло обернуться для страны гораздо большим (включая политический) ущербом. Гераветян обвинялся по многим выдвинутым обвинениям. Однако с приходом новой власти оказался на свободе в связи с изменением меры пресечения.

"Здесь мне как законопослушному гражданину хочется понять другое: имеет ли право заикаться о праве на свободу (до вынесения приговора) человек, обвиняемый в столь тяжких преступлениях? Если Кассационный суд исключительно из гуманных побуждений выпустил всех штурмовиков полка ППС (за исключением двоих, обвиняемых в убийстве), то зачем вообще нашему правосудию мера пресечения в виде ареста? Зачем кого-то наказывать за таран грузовиком ворот полка? Или за содранные погоны и оплеухи замначальнику полиции Еревана? А врачи-заложники - это вообще детская шалость. Подумаешь, в полку "слегка" застряли", - пишет Торосян.

Автор статьи, раз уж пошла такая "гуманизация", предлагает закрыть тюрьмы и освободить всех зэков под честное слово, объявив для этого еще одну пашиняновскую амнистию.

Отметим, что практически все террористы "Сасна црер" уже на свободе и ведут активную политическую деятельность. Не исключено, что следом за Гераветяном будут освобождены и члены группы, стрелявшие в полицейских.

Султан Керим