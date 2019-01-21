Азербайджанский депутат в ПАСЕ предупредила Армению

Азербайджан надеется, что новое правительство Армении трезво подойдет к вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиндж Фаталиева, выступая на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция), передает Day.Az.

Она отметила, что Азербайджан всегда выражал готовность вести переговоры.

"Мы надеемся, что новое правительство, избранное народом, трезво подойдет к этому вопросу и сделает выводы из политики прежнего режима", - сказала депутат.

Фаталиева отметила, что не раз в Ассамблее обсуждались выборы, вопросы демократии в Армении.

"Но, к сожалению, очень редко мы слышали какую-либо критику. Вместо этого полная поддержка со стороны некоторых европейских коллег и героическая защита бывшего руководства Армении. На этот раз победила воля армянского народа после ситуации, которая длилась почти двадцать лет. Серж Саргсян привел Армению к экономическому и политическому кризису. Сейчас армянский народ избавился от преступного режима. Мы надеемся, что новые лидеры и их политика будут действовать в интересах народа Армении. Потому, что будущее народа Армении зависит от нормализации отношений с Азербайджаном и урегулирования нагорно-карабахского конфликта",- сказала она.

Отметим, что зимняя сессия ПАСЕ продолжится до 25 января.

В делегацию во главе с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым, входят глава комитета по культуре Рафаэль Гусейнов, депутаты Сабир Гаджиев, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Севиндж Фаталиева, Эльшад Гасанов, Фазиль Мустафа, Асим Моллазаде, Чингиз Ганизаде, Сахиба Гафарова и Нагиф Гамзаев.