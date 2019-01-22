Пашинян убирает "неблагодарного" начальника полиции Армении
В ближайшее время на пост главы полиции Армении будет назначен начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Арсен Айвазян. Об этом пишет газета "Жаманак" (Время) со ссылкой на собственные источники.
Айвазян был назначен на этот пост в августе прошлого года.
"Премьер-министр Никол Пашинян недоволен ходом изменений, осуществляемых в полиции", - пишет газета.
Между тем, причина смены главы полиции может крыться не только в недовольстве некими медленно идущими изменениями. Скорее, она в недовольстве Пашиняна самим Валерием Овсепяном, назначенным на этот пост после апрельского переворота. Овсепян оказался "неблагодарным" и неоднократно критиковал новые власти за те или иные решения. Особенно жестко он выступал против освобождения террористов "Сасна црер" и масштабной постреволюционной амнистии, по которой десятки тысяч преступников вышли на свободу.
Как раз на днях начальник полиции Армении сообщил журналистам о росте уровня преступности в республике и обусловил это тем, что амнистированные лица вновь совершили правонарушения. В качестве самых распространенных преступлений начальник полиции назвал квартирные кражи, нанесение телесных повреждений, хулиганство.
Видимо, Пашиняну просто надоело, что глава его полиции критикует каждый его неразумный шаг.
Зульфугар ИбрагимовСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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