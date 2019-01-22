Начальник полиции Баку: Радикалы пытались устроить беспорядки
22 января 2019 10:48 176
Управление полиции города Баку подаст петицию в Исполнительную власть о недопущении очередного митинга Национального совета.
Об этом в интервью Report заявил начальник управления полиции города Баку генерал-майор Миргафар Сеидов, передает Day.Az.
"На последних митингах они показали свои истинные намерения, попытались создать беспорядки в столице. Несомненно, такого рода действия были пресечены нами. Поэтому я подам петицию в Исполнительную власть города Баку, чтобы запретить им проводить какие-либо собрания до тех пор, пока они не смогут управлять массой", - отметил М.Сеидов.
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