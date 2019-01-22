Россия не отдала армянам убившего женщину в Гюмри солдата

Правозащитникам отказали в переводе российского солдата в армянскую тюрьму.

Как информируют армянские СМИ, решением от 29 декабря 2018 года орган, осуществляющий производство, полностью отклонил ходатайство пострадавшей стороны о переводе в одно из уголовно-исполнительных учреждений Армении военнослужащего А.Р. дислоцированной в Гюмри российской военбазы, который обвиняется в смерти Джульетты Гукасян, сообщает ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, передает Day.Az.

21 декабря представители правопреемника Гукасян, председатель правозащитной организации Артур Сакунц, а также адвокаты Араик Залян и Айк Акопян обратились к следователю по делу А. Мнояну с ходатайством о переводе обвиняемого, содержащегося на территории военбазы, в соответствующее УИУ Республики Армения. Согласно обоснованию, по заключенному 29 августа 1997 года договору "Между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики Армения", дела о совершении преступления на территории Армении лицами из состава российской военной базы подлежат рассмотрению компетентными органами Армении с применением законодательства Армении. "А российская военбаза находится на территории Республики Армения", - отмечают авторы заявления.

В решении об отклонении ходатайства, вынесенного исполняющим обязанности замначальника Ширакского управления СК Армении В. Самвеляном, говорится, что перевод военнослужащего с территории военбазы в соответствующее учреждение Республики Армения после ареста противоречит российскому законодательству. Он сослался на тот же армяно-российский договор и подчеркнул положение о том, что в таких случаях компетентные органы Армении действуют совместно с российскими, если данные действия не противоречат законодательству РФ.

Между тем, в договоре четко говорится, что в случае с преступлениями, совершенными лицами из состава российской военбазы, действует законодательство Армении, то есть необходимо руководствоваться уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения и законом Армении "О содержании задержанных и арестованных лиц", как то: российского военнослужащего необходимо содержать в местах, действующих в структурах уполномоченных органов госуправления Республики Армения. Российская военбаза таковой не является. А совершенное преступление не входит в число исключений в рамках заключенного между двумя странами договора, в случае которых действует российское законодательство.

С данным обоснованием 17 января 2019 года представители правопреемника пострадавшей обратились к генпрокурору Ширакской области, чтобы обжаловать решение об отклонении ходатайства. Они отметили, что настаивать на предусматриваемом 17-ой статьей уголовно-процессуального кодекса Армении полноценном, объективном и всестороннем расследовании можно будет только в случае перевода А.Р. в соответствующее уголовно-исполнительное учреждение.