В Молдове почтили память жертв трагедии 20 января - ФОТО

20 января 2019 года в посольстве Азербайджанской Республики в Республике Молдова состоялось мероприятие, посвященное жертвам трагических событий 20 января 1990 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение посольства, в мероприятии приняли участие члены азербайджанской диаспоры, студенты, молодежь, представители общественных организаций и СМИ Молдовы.

В начале участники мероприятия почтили память жертв трагедии минутой молчания.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов в своем выступлении рассказал о событиях, которые произошли 29 лет назад и вошли в историю республики как День Всенародной Скорби, когда в ночь с 19 на 20 января в город Баку были введены подразделения Советской армии. Он отметил, что в результате расстрела мирных жителей погибли сотни невинных жертв. Дипломат подчеркнул, что события 20 января не смогли сломить дух и волю азербайджанского народа, а стали отправной точкой для его сплочения.

"Больше миллиона граждан вышли на главную площадь города Баку, чтобы проводить в последний путь жертв этой трагедии и выразить свою солидарность. В этот тяжелый для азербайджанского народа день Общенациональный лидер Гейдар Алиев приехал в то время в представительство Азербайджанской ССР в Москве и резко осудил политику советской власти и выразил поддержку своему народу",- рассказал посол. В завершение Гудси Османов отметил, что 20 января 1990 года еще раз доказало героизм азербайджанского народа, доблестные сыновья и дочери которого ценой своей жизни боролись за свободу, защищали честь и достоинство своей Родины.

Председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Вугар Новрузов в своем выступлении отметил, что 20 января является одной из трагических и скорбных дат в истории азербайджанского народа, однако "доблесть и мужество наших соотечественников вписаны золотыми буквами в историю нашей страны", - подчеркнул он.

В конце мероприятия гости возложили цветы и венки к стенду, посвященному жертвам 20 января.

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