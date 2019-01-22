Как Али Керимли делает аморальный пиар на памяти шехидов

Создается такое впечатление, что азербайджанская радикальная оппозиция ломает голову только над тем, как бы повыгоднее для себя использовать любую ситуацию, как бы не упустить момент, который неизвестно когда еще в следующий раз выпадет. Следующего раза ведь может и не быть, и, скорее всего, не будет. Они это прекрасно понимают и поэтому лезут вон из кожи, чтобы заставить обратить внимание общественности на себя.

Оппозиционные деятели один за другим пытаются изображать в социальных сетях работу ума, давая некомпетентные советы и делая "грозные предупреждения" властям. О предпринимаемых в стране созидательных делах и проводимых реформах, конечно, ни слова, ведь ситуация должна выглядеть как можно чернее и безнадежнее. Наверное, радикалы рассчитывают, что большинство граждан нашей страны оторваны от внешнего мира, и у них нет дома интернета или телевизора.

На сегодняшней день радикальная оппозиция, которая объединилась в так называемый "Национальный совет" и, в котором "лидером" объявил себя Али Керимли, считает себя средоточием "оппозиционности" в Азербайджане. Во всяком случае сам Али Керимли по какой-то причине считает, что прибрал к рукам все оппозиционное поле страны.

Но можно ли считать по существу оппозиционными политиками ключевые фигуры так называемого "Национального совета" Али Керимли, Джамиля Гасанли или Гюльтекин Гаджибейли? Это вряд ли.

По уровню политической грамотности эти политиканы являются карикатурой на оппозицию. Они не могут предложить что-то новое и адекватное стремительно меняющейся ситуации, ибо смотрят на мир через призму своих устарелых убеждений, которые сложились и застыли в далеких девяностых. Сегодня популизм уже не имеет эффекта, высокопарные заявления воспринимаются как обычное фразерство и краснобайство. Чтобы стать настоящей оппозицией, сегодня надо быть подготовленными к ней не только политически, но и морально, и интеллектуально. Еще иметь хоть чуточку доли поддержки у народа, а не только у заморских боссов.

Азербайджанский народ давно понял: радикалы под маской оппозиционных политиков пытаются внести разлад в общество, дестабилизировать страну.

Все затеи радикальной оппозиции провалились, начиная с неудавшихся попыток проведения "массовых митингов", которые не выдерживают никакой критики, поскольку комично малочисленны, неинтересны и безынициативны.

К ним постепенно потеряли интерес даже рядовые члены так называемого "Национального совета". Любая их "инициатива" вызывает у соратников только чувство недоумения и говорит о бездарности "предводителей". Идей никаких, инициатив и программ нет и в помине.

Последние действия Али Керимли и его сотоварищей по оппозиционному лагерю на Аллее шехидов вызвали волну возмущения, иронии и сарказма в его адрес. Наверняка, рассчитывал главный "фронтовик" не на это, но так уж получилось. Не получилось у него изобразить себя вождем народа на Аллее шехидов. А расчет был прост и примитивен: продемонстрировать зарубежным хозяевам, что за ним - народ, тысячи сторонников, которые, дескать, пришли почтить память павших под его руководством.

Приемы Керимли общеизвестны и никого не удивляют: все прекрасно знают на какие выдумки и провокации может подтолкнуть его воспаленный мозг, демонстрирующий поистине махинаторские способности.

Однако гадливое чувство не покидает, когда видишь подобный фарс на таком мероприятии и в такой день. Устраивать клоунаду в священном для народа месте - это последнее дело.

Тут хотелось бы напомнить кое о чем и Керимли. Лидер ПНФА отличается особой страстью провоцировать беспорядки.

Только вот играть святыми понятиями это аморально. Хотя о какой морали мы говорим, когда речь заходит об Али Керимли.

Ничего судьбоносного или даже просто конструктивного за душой у этого горе-политика нет, чем и объясняется крайне низкая популярность его партии и "Нацсовета" в азербайджанском обществе. И популистские демарши Али Керимли вовсе не способствуют возрождению давней и недолгой популярности "Народного фронта".

Али Керимли, как и весь Нацсовет, выполняет функцию "пятой колонны", которая пытается в угоду враждебным силам, разъедать устои стабильности нашей страны изнутри. Ни для кого не секрет, что нынешняя оппозиция способна лишь на популизм, деструктивные действия и имитацию объединения.

За годы независимости Азербайджана ПНФА доказала свою полную недееспособность на поле борьбы за власть демократическим путем. Об этом красноречиво свидетельствуют мизерные достижения азербайджанской радикальной оппозиции на всех парламентских выборах и полное фиаско - на президентских. Все акции протеста "главного" объединения радикальной оппозиции - Нацсовета, смогли собрать лишь горстку одурманенных проповедями оппозиционеров легковерных обывателей и ведомых элементарным любопытством зевак.

Цинизм же ситуации усугубляется тем фактом, что ратующий на словах за свободу и демократию Али Керимли известен в узких кругах местных политиканов как авторитарный лидер, построивший карьеру на "трупах" своих политических соперников.

Основная масса функционеров современной радикальной оппозиции в Азербайджане, как говорится, нашла себя в превращении оппозиционной стези в элементарный источник дохода, без привязки к какой-либо высокой политической миссии во благо народа.

Что не нравится Али Керимли и его сотоварищам?

В последнее время и Европа, и США многое сделали для сближения с Азербайджаном. Видимо, там поняли, что изоляция Азербайджана не выгодна никому. Гораздо выгоднее иметь в лице Баку партнера и союзника. Для этого не нужно будет перешагивать через свои интересы, потому что, хотя у Азербайджана тоже есть собственный взгляд на процессы, он готов обсуждать и принимать взаимовыгодные решения.

Али Керимли и его сотоварищи не могут смириться с тем фактом, что независимый Азербайджан при принятии того или иного решения исходит исключительно из собственных национальных интересов и понимания политической и экономической составляющей тех или иных предложений.

Азербайджан сегодня является страной с устойчивой социально-политической системой управления, и господствующая в стране внутренняя стабильность - очень важный фактор, который дает возможность стране в перспективе интегрироваться в любое экономическое, военно-политическое пространство, которое Баку посчитает наиболее приемлемым вариантом для обеспечения безопасности.

А безопасность Азербайджана гарантирует его стремительное развитие, и отношения с нашей страной строятся на основе их геополитической важности и проводимой успешной политики.



Пора радикальной оппозиции это понять и успокоиться...

Сабухи Иманов