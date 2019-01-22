Скандал вокруг премий членов партии Пашиняна набирает обороты

Крупные премии, приписанные себе губернаторами от правящей партии Армении, вызвали трения внутри парламентского блока "Мой шаг".

Напомним, что вопрос о премиях, которые некоторые армянские губернаторы выписали сами себе, стал главной темой вчерашнего заседания парламента. Разгорелся настоящий скандал, особенно после того, как глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц оправдала губернаторов.

Армянские СМИ опубликовали на днях данные о том, что некоторые губернаторы по итогам работы в 2018 году выписали себе лично премии и 13-е зарплаты. В частности, губернатор Араратской области выписал себе премию в размере 104% от зарплаты, а губернатор Сюникской области, экс-замглавы Полиции Армении Унан Погосян дважды назначил себе премию. Предполагается, что премия выписывается по итогам работы за год, в то время как нынешние губернаторы были назначены от 2 до 7 месяцев назад.

Вопрос обостряется тем, что представители нынешней власти, выступая при предыдущих властях в качестве оппозиции, неоднократно заявляли о необходимости ликвидации института премирования, подчеркивая, что это является серьезным источником коррупции. И вот теперь представители бывших оппозиционных сил делают то же самое.

Между тем, Лилит Макунц заявила, что губернаторы действовали по закону и не превысили своих полномочий.

Однако соратник по фракции Гаяне Абрамян с ней в корне не согласна.

Общераспространенные вознаграждения и тринадцатая заработная плата - порочная практика, написала на своей странице в Facebook.

Скандал вокруг выписанных себе новоиспеченными чиновниками премий продолжает набирать силу. И противоречия вокруг этого вопроса внутри самой правящей партии уже говорят о многом.

Султан Керим