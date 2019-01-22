Казалось бы, феодализм - это пережиток темного прошлого, причем довольно далекого, агрессивного, дремучего средневековья. Но бывает и так, что хорошо забытое старое возвращается в новом виде, порой весьма неожиданном и безобразном.

Так случилось и с феодализмом - он вернулся. Не возвращается, не пытается вернуться, именно вернулся, причем уже много лет назад. В виде глобального, наглого и агрессивного политического неофеодализма.

Политический неофеодализм, как и экономический, не является особенностью восточных стран, а исходит непосредственно от некоторых могущественных групп в США. США в качестве мирового гегемона пытаются играть роль сюзерена наивысшего уровня, который наделяет своих вассалов теми или иными правами экономического и политического характера.

Германия и Франция - безропотные европейские вассалы США, которым дано право управлять Евросоюзом, то есть превращать страны ЕС в своих вторичных вассалов через механизмы еврозоны и Европарламента.

А некоторые американские СМИ, возомнив себя вершителями судеб всего человечества, особенно людей, не принадлежащих к "золотому миллиарду" и не живущих в странах, подчинившихся США, путем словесной эквилибристики насчет прав человека и гражданских свобод, ультимативно требуют от "непокорных" стран стать безропотными исполнителями "высочайшей воли".

Наверное, The Washington Post тоже решила, что она вправе что-то требовать от Баку, ставить условия перед нашей страной и обвинять нас во всех смертных грехах, ибо мы, к недовольству борзописцев с берегов Потомака, до сих пор не покорились заокеанским благодетелям.

Как известно, войне традиционной сопутствует война информационная, в русле которой используются особые информационные технологии для обработки общественного мнения, как в собственной стране, так и за ее пределами.

Увы, нам кажется, что The Washington Post ведет оголтелую информационную войну против Азербайджана в надежде на скорый блицкриг. Но вынуждены разочаровать - планам "радетелей сирых политиков" не суждено сбыться, так как все попытки прессинговать Азербайджан заканчивались банальным пшиком.

Вчера в этой газете опубликована редакционная статья, озаглавленная "Не забывай о 128 в Азербайджане". Статья, кто бы сомневался, о "политзаключенных" в нашей стране, о блогере Мехмане Гусейнове и о его "голодовке".

Голодовка, которой не было

Безусловно, голодовка заключенного - популярный метод протеста. То и дело мы читаем, слушаем и смотрим о голодающих в борьбе за свои права, за чужую свободу, за мир и против войны.

Эффективность такой борьбы зависит от уровня цивилизованности властей. Как правило, этот метод использует заключенный, у которого, в отличие от свободных людей, фактически нет возможности повлиять даже на свою судьбу. Он использует это единственное доступное ненасильственное средство - угрозу своей жизни. Если власти цивилизованны, они осознают это как серьезную проблему.

В Азербайджане многие использовали голодовку как средство давления на власть. Это так. Дело в том, что 28-летний Мехман Гусейнов не голодал, хотя его брат Эмин Гусейнов чуть ли не совершал кульбиты перед камерами, гневался, ругался и проклинал, чуть ли не всех и вся, пытаясь убедить сперва своих хозяев, а потом и нас в том, что Мехман голодает, находится при смерти и молодого блогера надо спасать.

Тот же Эмин Гусейнов, а также многочисленные "независимые блогеры", точнее, эмигранты с наших родных пенатов, сбежавшие на Запад и окопавшиеся в уютных траншеях наветов и лжи против Азербайджана, без устали твердили - оказывается, Мехман Гусейнов кушает йогурты и пьет молоко, но это - одну минуточку - "есть один из видов голодовки".

Вообще, на первый взгляд, голодовка выглядит типичной манипуляцией - человек наносит себе вред, который может привести к смерти, при этом обвиняя другого и стараясь вызвать у него чувство вины. "Я обижен и начинаю убивать себя", "я умираю, потому что вы неправы". То есть разговор о распределении ответственности - за что отвечает сам человек, а за что - его окружение.

Человеку очень важно не остаться в роли жертвы, выйти из нее. Но люди, на которых жертва пытается переложить вину, тоже не хотят чувствовать себя виноватыми, поэтому, начиная такой протест, нужно понимать, что ты раскачиваешь маятник агрессии и провоцируешь ее по отношению к себе. Плохо жить в роли жертвы, но прожить всю жизнь в роли "борца" - ничуть не лучше, это тоже искажение реальности. У человека много разных ролей, не стоит ограничивать себя ролью борца или жертвы, а при любом, особенно при длительном отстаивании своих прав, такая опасность имеется.

Бросить список судьбе

Газета The Washington Post, один из медийных рупоров американской охлократии и плутократии, пишет, что де в Азербайджане "128 политзаключенных". Авторы редакционной статьи опираются на данные Meydan TV и результаты опроса, проведенного "Рабочей группой по подготовке единого списка политзаключенных".

Честно говоря, сомнительные источники, и вот почему.

Во-первых, сама "Рабочая группа", давно и бесповоротно ангажировавшая саму себя как яростно парусящей по поводу "соперников" в деле подсчета "политзаключенных" и распределении различных дивидендов от данной работы, за последние 8 месяцев 6 (!) раз меняла собственные списки. Группа, неустанно твердящая о том, что якобы исходит из пяти критериев, определенных в принятой 3 октября 2012 года ПАСЕ резолюции, в погоне за "обновлениями" списка часто забывала вносить коррективы в собственные утверждения.

Например, у них один и тот же человек оказывался то блогером, то общественным активистом, то членом ПНФА, то функционером партии "Мусават", а то и "арестованным за религиозную деятельность".

Дело доходило до абсурда: один из заключенных, известный как ярый атеист, фигурировал в списках как "арестованный по "Нардаранскому делу" религиозный деятель".

Кроме того, оная группа известна своей абсолютной и тотальной нетерпимостью к "соперникам", окучивающим различные списки на ниве "защиты прав политзаключенных". Нередки гвалты и ссоры в социальных сетях, где составители списков обвиняют друг друга во лжи, продажности, мздоимстве и фальсификациях.

Что касается утверждения The Washington Post о "128 политзаключенных" с отсылкой на печально известные "источники", то напомним, что эта же "Рабочая группа" 23 декабря прошлого года огласила "обновленный список", где фигурировали имена и фамилии 142 человек.

Прошел месяц, никто из упомянутых в списке людей не покинул места не столь отдаленные, но список уменьшился на 14 человек.

Есть еще три альтернативных "списка", где фигурируют фамилии соответственно 83, 193 и, наконец, аж 375 человек.

Учитывая разброс в цифрах, налицо обычная игра в количество эфемерных, несуществующих "политзаключенных", целью которой является банальная попытка давления на официальный Баку, а также откровенный распил грантов, выделяемых - внимание - на "мониторинг ситуации с обеспечением прав человека в Азербайджане".

Янки грязи не боятся?

Посмотрим, как обстоят дела, например, в самих США. В конце концов, The Washington Post вот уже который раз укоряет Баку.

Интересно и странно, но ни в одном докладе (!) международных правозащитных организаций, движений и групп ничего не сообщается о взятии под стражу оппозиционеров, активистов в Штатах. Неужели их там просто нет?!

Есть, причем немало.

Общее количество политических заключенных в США, без учета узников Гуантанамо, где-то около 100. По подсчетам правозащитной группы National Jericho Movement, сейчас в заключении находятся минимум 56 американцев, преимущественно гражданские активисты этнических и национальных меньшинств. Другая правозащитная организация, занимающаяся правами афроамериканцев, насчитывает 83 политических заключенных. "Alliance for Global Justice" в своем докладе пишет, что в стране 66 человек заключены под стражу по политическим мотивам.

Все эти цифры не включают в себя тех, кто находится в Гуантанамо без предъявления обвинений.

Имен и фамилий этих людей вы не встретите на страницах Washington Post, а также на сайте печально известного рупора околополитических сил Meydan TV. Их имен нет и в докладах "Amnesty International" и "Human Rights Watch". Но 120 узников до сих пор томятся в тюрьме на Кубе, которых, несмотря на десятилетия заточения, до сих пор официально не осудили власти.

Считаются ли они политзаключенными? Безусловно, ибо в нынешнем законодательстве США нет соответствующих статей, по которым можно осудить этих несчастных.

Итого, насчиталось в демократической Америке около двухсот политзаключенных.

Это, напомним, далеко не все.

Ситуация до того гротескна, что официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин посоветовал Западу и в особенности США воздержаться от вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом прав человека.

Кроме того, Мехман Гусейнов не нуждается в столь безобразной "опеке" из-за океана, так как нет причины для псевдогуманитарного воя.

Учитывая то, что Мехман Гусейнов молод, не привлекался к дисциплинарной ответственности в период отбывания наказания, встал на путь исправления, а также то, что у него пожилой, одинокий отец, нуждающийся в заботе, что совершенное им преступление относится к категории менее тяжких и что его деяние и личность в данный момент не представляют опасности для общества, следственный орган прекратил производство уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова.

Напомним, Мехман Гусейнов в данный момент никакой акции голодовки не проводит, условия его содержания нормальные и никаких жалоб и требований в связи с этим у него нет.

Так в чем же дело, господа?

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az