Сегодня в Армении наблюдается всплеск криминала.

В начале лета полиция и СНБ Армении провели операции по нейтрализации ряда криминальных авторитетов. Граждане прекрасно помнят, как бойцы в масках заходили в их виллы, проводили там обыски, а позже выводили "блатных" ребят под белы рученьки. Был арестован генерал-палач и вор солдатской тушенки Манвел Григорян. В сентябре прошлого года премьер Пашинян дал указание главам СНБ и полиции разоружить охрану олигархов. Против родственников экс-президента Сержа Саргсяна были открыты уголовные дела. Граждане Армении не могли не радоваться, видя все это.



Но есть один аспект, который стал настораживать людей. Как пишут армянские СМИ, невооруженным взглядом заметно, что в Армении возросла преступность, причем, низовая, уличная.

По данным национальной статистической службы, рост преступлений в Армении в прошлом году составил 13%, а особо тяжких на 30%.

Преступления в Армении стали более дерзкими: злоумышленники посягают на имущество чиновников - бывших и нынешних. В Ванадзоре под Новый год обокрали машину советника председателя Следственного комитета Армении, позже в том же городе домушники пытались обчистить квартиру прокурора Лорийской области. Участились и бытовые ограбления: то кассу кредитной организации хотел ограбить какой-то "Фантомас", то кассиру супермаркета угрожали взрывом. Регулярно слышны новости о перестрелках в Армении. В конце прошлой недели весь мир наблюдал ссору со стрельбой на перекрестке. И вот сегодняшняя новость - сын экс-губернатора Арарата стал жертвой вора-борсеточника.



Одним словом, на улицах Армении вдруг оказалось много криминально мыслящих и действующих элементов.

Причин этому много, но армянские эксперты взволнованы тем, что инвестор не придет в страну, где много криминала, все уже поделено и надо платить откат за коммерческую деятельность. Инвестор не придет и в страну, где ему будут угрожать, или, чего доброго, похитят кого-нибудь из его родственников или подожгут имущество.

Так что в скором времени криминал окончательно испортит имидж Армении.

И с этим ничего не поделаешь. Как бороться с явлением, которое в силу определенных ментальных свойств живуче в народе?

Сабухи Иманов

