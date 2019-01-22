У азербайджанского депутата отняли виллу - ФОТО

Депутат четырех созывов Милли Меджлиса, председатель Партии социального благоденствия Хангусейн Кязымлы лишился своей виллы в поселке Новханы, которая была заложена под крупный кредит в Yapı Kredi Bank Azərbaycan. Об этом, передает Day.Az со ссылкой на Finans.az.

Согласно информации, 26 февраля 2014 года между Yapı Kredi Bank Azərbaycan и компанией "Агрофлора" был заключен кредитный договор №137970/01. Согласно этому договору, банк предоставил компании кредит на сумму в 400 тысяч манатов. Кредит был выдан на 36 месяцев под 12% годовых.

В качестве залога под кредит был указан дом №332Е, расположенный в поселке Новханы общей площадью в 301,5 квадратный м. Кроме этого, в тот же день между банком и депутатом Хангусейном Кязымлы, Даянатом Гудрат оглу Кязымовым и Эсли Хангусейн гызы Кязимовой были заключены договора о поручительстве.

Спустя некоторое время банк направил в Ясамальский районный суд иск против ООО "Агрофлора", Хангусейна Кязымлы, Даяната и Эсли Кязымовых о взыскании кредитного долга и процентов.

Суд частично удовлетворил иск и постановил, что ответчики должны выплатить в пользу банка в общей сложности 405 701 манат. Было установлено, что заложенный под кредит дом должен быть первоначально оценен в 700 тысяч манатов и выставлен на аукцион.

2 ноября 2016 года ООО "Специализированный аукционный центр недвижимости" выставил виллу депутата на аукцион по первоначальной цене в 700 тысяч манатов. Аукцион несколько раз не состоялся из-за отсутствия покупателей и каждый раз его организаторы снижали цену виллы на 15%.

В конечном итоге был заключен договор о купле/продаже виллы за 446 250 манатов со стороны Yapı Kredi Bank Azərbaycan. Деньги были направлены на погашение кредитной задолженности.

Вслед за этим Хангусейн Кязымлы подал иск в Бинагадинский районый суд с требованием признать недействительным право собственности Yapı Kredi Bank Azərbaycan над его виллой. Однако иск был отклонен.

Примечательно, что в поданном иске депутат жалуется на то, что первоначальная стоимость его виллы, оцененная в 700 тысяч манатов, была намного ниже рыночной. Еще одним примечательным фактом является то, что сын депутата - Фахри Кязымов является председателем правления Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда Азербайджана.

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