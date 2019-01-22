Как провокатор Лапшин с армянскими националистами и азербайджанскими радикалами подружился - ПОДРОБНОСТИ

На днях скандально известный блогер Александр Лапшин прибыл в Армению. Свой приезд в эту страну он обставил провокационными заявлениями, обещая назло Баку поехать в оккупированный Карабах, грозил азербайджанским СМИ, одним словом, обещал всем снова и все показать.

Однако, как выясняется, в Карабах он все-таки решил не ехать. Почему? Сам Лапшин объясняет это очень странно и нелогично, увязав это каким-то немыслимым образом с темой блогера Мехмана Гусейнова. Мол, это даст повод для спекуляции и отразится на судьбе Гусейнова. Как?! Как его очередной незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана может отразиться на судьбе отбывающего срок блогера? Очевидно, что никакой связи тут нет, а дело скорее всего, в последних событиях на оппозиционном поле в Азербайджане, на фоне которых провокатору захотелось еще раз заявить о себе. А то что-то о нем стали забывать.

Правда, Лапшин опоздал со своей "демонстрацией солидарности". Он, наверное, не в курсе, что возбужденное против Гусейнова второе уголовное дело закрыто и через пару месяцев он выйдет на свободу, и без его, Лапшина, участия. Какая жалость. Кстати, скандалист похвастался на пресс-конференции в Ереване знакомством с Гусейновым-старшим, Эмином. Но мог бы не хвастать - было бы странно, если бы "бойцы" одного и того же фронта оказались, как говорится, не знакомы и не представлены.

Интересно, что, отвечая на вопросы армянских журналистов, Лапшин старался казаться "другом" азербайджанского народа и радетелем его благополучия. "Они видят, что произошло в апреле прошлого года в Армении, и хотят, чтобы у них тоже произошло подобное", - говорит Лапшин, выступая в неподходящей для себя роли соратника и защитника азербайджанской радикальной оппозиции.

И тут ситуация начинает понемногу проясняться. Может быть, именно поэтому он решил не ехать в Карабах - чтобы казаться радикалам своим парнем? Ведь Лапшин не может не понимать, что по вопросу Карабаха мнение азербайджанской оппозиции мало отличается от официальной позиции Баку. Его отказ от поездки на оккупированные территории (хотя хуже его репутация от это не станет, потому что хуже уже некуда), увязывание этого факта, при полном отсутствии какой-либо связи, с раскручиваемой антиазербайджанскими кругами темой Мехмана Гусейнова вызывает немало вопросов. Например, о том, а не общие ли хозяева и заказчики у господина Лапшина и тех, кто, по его словам, "хотят, чтобы у них тоже произошло подобное"?

Как бы там ни было, а в оккупированном Карабахе его могут в этот раз не ждать и отложить шашлыки с жангяловхацами до следующего раза. Между тем, чем-то в Армении блогеру заняться надо - он собирается пробыть там до конца февраля, а это не та страна, где можно содержательно провести хотя бы неделю. Как объявил Лапшин армянским журналистам, "он намерен увидеть то, чего еще не видел". А именно - побывать в приграничных с Азербайджаном районах Армении.

Что ж, значит, стоит в ближайшее время ждать одиозных репортажей, расписывающих "коварство" врага и "мужество" защитников армянских рубежей. Плюс, не обойдется, конечно, и без слезных рассказов о жителях приграничья, пашущих и сеющих под прицелом "азербайджанских снайперов".

И так далее.

Султан Керим