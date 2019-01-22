Новые власти Армении оказались более безразличны к народу, чем прежние - статистика

"Народные" власти Армении все более безразличны к нуждам и проблемам этого самого народа.

Заявления-жалобы граждан Армении в адрес годведомств вдвое чаще остаются без ответа, чем это было раньше, пишут армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу офиса Омбудсмена республики.

По данным офиса, если в 2016 году было зафиксировано 38 случаев отсутствия ответов на жалобы граждан, в 2017 году - 46, то в 2018 году этот показатель достиг 109.

Что касается прошлого года, то с января по май 2018 года офис Защитника прав человека получил 45 жалоб, основная часть которых была направлена против полиции, Минобороны, Нацархива Армении, аппарата правительства, а с января по декабрь того же года большая часть полученных 64 жалоб касалась деятельности Минздрава, мэрии Еревана, полиции, органов Минюстиции, в том числе, Уголовно-исполнительной службы.

Эти данные еще более снизят градус "революционного" энтузиазма у тех граждан Армении, которые все еще верят в чудеса и считают, что апрельский переворот был сделан для их блага.

Султан Керим