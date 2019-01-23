Очередной прямой эфир Пашиняна в Facebook поверг журналистов в шок

Был такой старый анекдот про Чапаева. "Здесь построим консерваторию, вот здесь, здесь и здесь", - говорит Чапаев Петьке. "А зачем столько консерваторий?" - удивляется Петька. "Как зачем? - говорит Чапаев. - Пусть люди консервы кушают"...

Премьер-министр Армении, обидевшись как-то на СМИ, обещал реже появляться в соцсетях. Но обещания сдержать не смог, а зря. Теперь у журналистов появилось много новых поводов посмеяться или ужаснуться. Что ни прямой эфир - то кладезь материала для приколов. Страсть к популизму нередко заводит армянского премьера в такие дебри, откуда он без потерь выбраться не может. А вместе с ним имиджевые потери несут новые власти в целом.

В своем последнем видеообращении премьер-министр Никол Пашинян добрался до культуры и искусства.

Как признается обозреватель "Голоса Армении", "после первого шока и полного обалдения от "культурной" части пашиняновской речи, сначала думаешь, что это у тебя одного глюки и ты одна это слышишь. Потом приходит мысль о компьютерных хитростях и монтаже. Наконец, грубое: с какого дуба он рухнул?! Не может же взрослый человек с высшим гуманитарным образованием нести такое!"

Что так ужаснуло "ГА"? Дело в очередной идее, касающейся на этот раз сферы культуры и образования. "Мы будем реализовывать программу "Моя культура"... И первое, что сделаем, о чем я давно мечтал... Не дети будут приходить в музеи и галереи, а картины будут ездить в школы...", - обрадовал армян Пашинян с наивной улыбкой и честными глазами.

Комментируя эту идею, армянское издание, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на мат, пишет: "В отдельный шок ввергает аргументация, откровенно демонстрирующая подкорковые мечты и иерархию ценностей премьер-министра Пашиняна. Оказывается, если шедевр живописи торжественно усадить в Mercedes или Bentley и приставить к нему охрану, всем и каждому, а главное, малым детям станет понятно, что "эта маленькая картинка" - едва не сказал "жалкая" - особа статусная, способная тягаться в своей V.I.P.-новости с политиком и даже олигархом!"

Издание, пытаясь найти объяснение странной идее премьер-министра, предполагает, что он очевидно просто не знает, что таскать по школам произведения искусства, представляющие национальную ценность, дело непростое, сопряженное в долгим процессом подготовки, описи, организации и так далее.

Есть подозрение, что вслед за живописью в школы будут направлены музыканты-солисты, оркестры и спектакли, предполагает "ГА"...

Зульфугар Ибрагимов