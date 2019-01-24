К каким проектам Азербайджан не подпустил Армению и почему

Половину 2018 года Армения купалась в лучах славы апрельского переворота. Британский журнал "The Economist" назвал Армению страной года, а сам Никол Пашинян набирал очки во всевозможных рейтингах. Но все когда-нибудь проходит, особенно недолговечна слава. Никаких особых изменений сторонние наблюдатели так и не увидели, и им просто стало скучно.

Чтобы вновь привлечь внимание мировой общественности к Еревану, представители Армении стараются вовсю. Например, пытаются отбелить себя, очерняя соседей, в надежде, что от слова "халва" во рту в конце концов станет сладко.

В Страсбурге состоялась сессия ПАСЕ, на которой был обсужден в том числе вопрос о внеочередных парламентских выборах, состоявшихся в Армении 9 декабря. В ходе обсуждений выступила представитель армянской делегации в ПАСЕ Наира Зограбян.

"Армения может стать моделью, которая может показать миру, как создать инновационную среду в стране с небольшой экономикой, создать инновационные организации, которые должны стать движущей силой новой экономической политики", - написала Зограбян в Facebook, информируя о своем выступлении.

В качестве противовеса и помехи такой "уникальной" модели она привела заявления из Баку об изоляции Армении от всех региональных проектов, называя это угрозой.

По-видимому, речь идет о заявлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, прозвучавшем на последнем заседании Кабмина. Напомним, что азербайджанский лидер, говоря об армянской оккупации, отметил, что именно из-за этой политики Армения была изолирована от всех региональных проектов. "Азербайджан доказал миру правильность проводимой им политики. Я никогда не скрывал этой политики и с различных трибун открыто заявлял, что мы используем и будем использовать все средства для изоляции Армении до тех пор, пока наши земли не будут освобождены. Эта политика дала результаты, криминальный режим пал, и в Армении возникла новая ситуация", - сказал Президент Азербайджана.

В свою очередь, член армянской делегации в ПАСЕ выразила недовольство и призвала Ассамблею и другие международные структуры, особенно Минскую группу ОБСЕ не "остаться без реакции" на такие заявления из Баку. По ее мнению, "Армения может стать страной с исключительной ролью в регионе, и мы готовы установить новое качество политических и экономических отношений с нашими международными партнерами во имя успеха, называемого демократией и развитием".

Дешевые спекуляции и пустозвонство. Демократия, развитие, исключительная роль... Армения уже сыграла свою исключительную роль в регионе, спровоцировав войну, положив начало кровавым сепаратистским мятежам и этническим чисткам. Страшно представить, что госпожа Зограбян подразумевает под "исключительной ролью", которую Армения еще собирается сыграть.

Вообще, выступление представителя Армении в ПАСЕ требует корректировки. Например, в той части, что касается "угроз" из Баку. Зограбян дезинформировала европарламентариев, потому что изоляция Армении это уже давно не угроза, а свершившийся факт. Это уже произошло, причем безо всяких угроз, в результате естественного развития ситуации, сложившейся по вине самой Армении. Баку никогда не угрожал не допустить армянскую сторону к своим проектам, потому что этого и не требовалось - Армения не могла быть их участником по определению. Несерьезно было бы предполагать, что страна, оккупирующая наши земли, учинившая этнические чистки мирных азербайджанцев и изгнавшая со своей территории всех до единого наших соплеменников, может кормиться за счет природных ресурсов и возможностей Азербайджана.

Хотя попытки были, и не раз. В начале 90-х, когда решался вопрос транспортировки азербайджанской нефти, некоторые круги на Западе лоббировали вопрос прохождения трубопровода через Армению в качестве шага примирения с оккупантами и тому подобного. Разумеется, Баку на это не пошел. Позднее, когда возник канувший в Лету проект "Набукко", в Армении всерьез обсуждали возможность присоединения к нему этой страны, делали прогнозы, разрабатывали стратегию. Эти разговоры прекратились после того, как появилась вероятность присоединения к проекту Азербайджана. Когда же возникла идея "Южного газового коридора", уже завязанного на Азербайджане, армянская тема в газовом транзите сошла на нет сама собой.

И уж совсем интересно развивались события вокруг железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс. Это стало последней каплей в терпении Еревана, и армянская сторона даже пыталась давить на Грузию, требуя выхода на БТК с "черного хода" - через грузинскую железную дорогу. Приводились потешные аргументы, вроде того, что Грузия, мол, стремится в Европу и должна что-то там соблюдать. Но все аргументы были разбиты одним единственным указанием на то, что БТК принадлежит Азербайджану, построена на его деньги и он решает, кто будет ею пользоваться, а кто нет.

Наши соседи придают себе слишком большую значимость, если думают, что Баку инициирует региональные проекты и тратит миллиарды с одной лишь целью досадить Армении. Конечно же, это не так. В то же время Баку действительно никогда не скрывал, что проекты в обход Армении - это один из действенных политических рычагов. И сколько бы в Ереване не отрицали этого факта, не храбрились и не называли эти заявления смешными, положение Армении очень и очень незавидное. Она осталась на обочине развития региона. За четверть века истеричных отказов от возврата чужих территорий эта страна так и не смогла встать на ноги. А события последних восьми месяцев еще раз продемонстрировали, что основная проблема армян не в правительстве, правящей партии или российской базе. После апрельского переворота у новых властей было достаточно времени, чтобы доказать, что Армения способна выжить, и не возвращая оккупированные земли.

Но Пашиняну это не удалось. И ни у кого бы не получилось.

Зульфугар Ибрагимов