Т.н. "Нацсовет" продемонстрировал неуважением к шехидам ради своих амбиций

Попытки антиазербайджанских сил дискредитировать успехи Азербайджана, уверенно шагающего по пути строительства демократического, правового государства, опыт демократии которого служит примером для других стран, говорят, что им присущи такие качества, как безнравственность и гражданская беспринципность.

Об этом, как передает Day.Az, во вторник сказал Trend член политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде, комментируя последний митинг т.н. "Нацсовета" 19 января и его попытки нарушить общественный порядок в день памяти шехидов 20 Января.

Рагимзаде отметил, что у организаторов акции на протяжении всей их деятельности была настоящая страсть к митингам, поэтому при подходящей возможности они выходят на улицу, чтобы сорвать грант от зарубежных покровителей, но при этом видят отсутствие социальной базы.

"Вместо того, чтобы искать причину безуспешности в себе, они всегда пытаются критиковать власть и вводить в заблуждение общественное мнение. Но они забывают одну реальность, которая заключается в том, что народ научился различать черное от белого и очень хорошо знает, кто и ради чего ведет борьбу", - сказал Рагимзаде.

По его словам, разрешение, данное Исполнительной властью Баку т.н. "Нацсовету" провести митинг 19 января, подтверждает, что в стране существует право на свободу собраний, на свободу выражения своего мнения, являющееся одним из главных атрибутов демократического общества.

Эксперт считает, что цели и намерения лиц ясно видны по их лозунгам, с которыми они вышли на митинг.

"Они выбрали эти лозунги по заказу зарубежных покровителей. Отсутствие в Азербайджане "политзаключенных" признается на международном уровне. Самое главное, что Совет Европы, занимающийся развитием принципов демократии, заявил, что этот вопрос давно закрыт и проблем у Азербайджана на эту тему нет. Вспомним, что на зимней сессии структуры в 2013 году ее руководство не приняло предложение некоторых антиазербайджанских сил о важности обсуждения вопроса о "политзаключенных" в Азербайджане. И это событие было оценено как торжество демократического развития страны, несмотря на то, что некоторые "правозащитники" в стране спекулируют термином "политзаключенный", составляют различные списки, направляя их потом в международные организации. Проясняет многие моменты и само совпадение даты митинга т.н. "Нацсовета" с поспешным принятием Европарламентом резолюции по Мехману Гусейнову", - сказал Рагимзаде.

Главный редактор добавил, что митинг 19 января еще раз продемонстрировал, что мечты о "многотысячном митинге" так и останутся мечтами.

Рагимзаде добавил, что организаторы митинга еще раз проявили неуважение к шехидам 20 Января - в День всенародной скорби.

"Было бы наивно ожидать от таких, как Али Керимли, уважения к шехидам, потому что им чуждо чувство патриотизма. Хотелось бы добавить, что эти элементы, которые прибегли к провокации под предлогом отдать дань уважения шехидам 20 Января, поддерживают таких, как Акрам Айлисли и Рустам Ибрагимбеков. Эта поддержка означает поддержку армян", - сказал Рагимзаде.

В заключение главный редактор отметил, что тот, кто предает забвению прошлое, не может построить нормальное будущее. Такие, как председатель ПНФА Али Керимли, сотрудничество которого с армянами доказано, который отвернулся от своих бывших соратников, лишены чувства патриотизма. А те, кто лишены этого чувства, просто безнравственны. Но самое главное - утраченную безнравственность не восстановить.

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