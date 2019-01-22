В Азербайджане откроется посольство еще одной страны

Черногория вручила ноту о намерении открыть дипломатическую миссию в Азербайджане.

Об этом генсек МИД Черногории Веселин Шукович сказал на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение развитием дружественных отношений между Азербайджаном и Черногорией, подчеркнуто, что визиты высокого уровня вносят важный вклад в двустороннее сотрудничество.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, инвестиций, туризма и других, подчеркнули важность проведения бизнес-форумов для поощрения взаимных инвестиций и роста товарооборота.

Мамедъяров проинформировал гостя о развитии "Южного газового коридора", проектах TANAP и TAP, акцентировав внимание на сотрудничестве с Черногорией в этом контексте.

Министр подчеркнул, что Азербайджан высоко оценивает решительную поддержку Черногории, оказываемую справедливой позиции Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также проинформировал Шуковича о переговорном процессе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

На встрече состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.