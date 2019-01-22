В соцсетях высмеяли армянский автомат

22 января 2019 19:15

Депутат, бывший замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Армен Памбухчян хотел похвастать продукцией армянского военно-промышленного комплекса и выставил на своей странице в Facebook фото автомата с подписью "Автомат К-3 армянского производства".

Как пишет Новости-Армения, пост депутата собрал множество ироничных комментариев относительно внешнего вида автомата, а многие пользователи выразили сомнение в его пригодности.

Ну что же, судя по фотографии, оружие действительно не впечатляет и больше похож на пластмассовую модель.

Одним словом, Памбухчан хотел как лучше, а получилось как всегда.

Султан Керим

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