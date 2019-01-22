Дорога в Иран ведет Армению к санкциям США

13-14 февраля в Польше по инициативе США запланировано проведение международного саммита по Ближнему Востоку, который в дипломатических кругах уже назван "антииранским".

Международные аналитики отмечают, что на саммите еще больше обострятся противоречия между США и ЕС, так как ряд европейских стран не захочет присоединиться к санкциям Вашингтона против Ирана.

Более того, ЕС намерен приступить к реализации ряда экономических проектов, которые фактически направлены на срыв санкционной политики США и будут способствовать ее нарушению.

Как и следовало ожидать, одним из "подопытных кроликов" для срыва антииранских санкций может стать Армения, которая в поисках средств для реализации своих авантюрных планов готова на все. Новое ереванское правительство, стремящееся использовать политические интриги между Россией и Западом, не против подкинуть "дровишек" и в конфликт между Вашингтоном и Брюсселем.

Как манну небесную в Ереване восприняли новость о рассматриваемой совместной инвестиционной программе Европейского союза и Всемирного банка. В программе рассматривается возможность в течение ближайших 11 лет - до 2030 года - выделения шести странам-участницам программы "Восточное партнерство" ЕС 13 миллиардов евро. Почувствовав запах денег, Ереван запросил 700 миллионов евро, которые якобы будут направлены на строительство транспортного коридора "Север-Юг", тем самым напрямую нарушая санкции США в отношении Ирана.

В проектах ереванских фантазеров все уже давно расписано, начиная от строительства дорог в Иран и заканчивая модернизацией Мегринского пограничного пункта. Стоило бы подчеркнуть, что проекты, включенные в инвестиционную программу ЕС и ВБ, фактически предусматривают модернизацию инфраструктуры из Ирана в Европу, что, конечно же, приобретает весьма скандальный характер и полностью противоречит санкционной политике США. Почуяв запах жареного, в Ереване даже заговорили о формировании некой "геополитической оси" Иран-Армения-Грузия.

"Уличные ереванские геополитики" назвали свои мечты "важным и значимым направлением для Армении, которое дает возможность проявлять гибкость и инициативность в региональной политике". Интересно то, что на следующий день после назначения премьер-министром Никол Пашинян провел неформальную встречу с премьер-министром Грузии. Также ожидается интенсификация контактов в иранском направлении, и в Армении все чаще говорят об организации визита Пашиняна в Иран.

Однако трезвомыслящие эксперты международной политики отмечают, что речь идет не столько о европейской программе модернизации автодороги из Ирана, сколько о желании Брюсселя заполучить новый козырь в своем противостоянии с Вашингтоном. Высказываются мнения, что проект ЕС и ВБ по финансированию строительства автомобильной дороги в Иран в конечном счете может подвести Армению под санкции США.

Эльхан Алескеров, руководитель Экспертного совета "Baku Network", доктор философии

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