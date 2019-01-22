ПА ОБСЕ приветствует прекращение уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели приветствует, что Генеральная прокуратура Азербайджана прекратила уголовное дело против блогера Мехмана Гусейнова.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ.
"Я рад, что новые обвинения против Гусейнова были сняты и что он может с нетерпением ожидать даты своего освобождения в начале марта. Когда я чуть менее года назад посетил Гусейнова и ознакомился с условиями его содержания в тюрьме, я выразил надежду, что он скоро будет освобожден. Поэтому выдвижение новых обвинений против него в декабре стало поводом для глубокой обеспокоенности, и я рад, что эти уголовные дела были прекращены. Я внимательно следил за его делом и регулярно поднимал этот вопрос в беседах с коллегами в парламенте и властями Азербайджана. И я рад, что лично Президент Азербайджана уделил этому делу внимание", - отмечает Церетели.
Он добавил, что в Азербайджане должны продолжаться демократические реформы, особенно в отношении свободы СМИ и создания условий для максимального увеличения вклада гражданского общества.
Отметим, что по рекомендации Президента Азербайджана Ильхама Алиева уголовное дело в отношении Мехмана Гусейнова прекращено.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!