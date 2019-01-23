Президент Ильхам Алиев: Азербайджан должен ответить на скептический подход не словами, а предпринятыми шагами, проделанной работой

Азербайджан должен ответить на скептический подход не словами, а предпринятыми шагами, проделанной работой.

Как сообщает Day.Az, об этом в Давосе Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал в интервью китайскому телевизионному каналу CGTN (China Global Television Network).

Глава государства отметил, что Азербайджан полностью поддерживает инициативу "Один пояс, один путь". "Мы намерены сделать все возможное для того, чтобы Азербайджан стал очень активным участником этой инициативы и проекта. Считаем, что мы продлили транспортную сеть до Европы и, проложив железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, соединили линии. Однако, перевозки, начинающиеся от Китая до Европы, имеют многочисленные направления. Поэтому мы намерены принять более активное участие в данном процессе. С этой целью мы, конечно, работаем с нашими партнерами в Центральной Азии, Грузии, Турции и Европе. Естественно, наша основная цель заключается в приеме грузов из Китая и обеспечении их перевозки. Внутри Азербайджана все готово. В настоящее время Азербайджан обладает самым крупным флотом на Каспийском море. Это, в основном, танкеры и другие грузовые суда. Они перевозят товары с Востока на Запад и обратно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы в Азербайджане работало больше китайских компаний, чтобы они вкладывали инвестиции в нашу страну, находили новые возможности. Таким образом, "Один пояс, один путь" действительно является для нас очень важным проектом. Мы полностью поддерживаем его и внесли вклад в создание его недостающей части", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что раньше сообщения между начинающейся в Баку и следующей в Турцию железной дорогой, не было, и грузы, идущие из Азии, перевозились через Азербайджан в черноморские порты Грузии. "После прокладки железной дороги в Турцию грузы уже поставляются на средиземноморское побережье, а также по железной дороге - напрямую в Европу. Это означает экономию расходов, быструю по времени доставку и получение нами больших доходов", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс была открыта в конце 2017 года. "На территории Бакинского морского порта была организована большая церемония, и мы проводили первый груз. Кстати, мы уже начали принимать грузы из Китая. Мы завершили все начатые Азербайджаном проекты или проекты, к которым он присоединился. Когда мы стали думать о прокладке трубопровода из Азербайджана к Средиземному морю, вокруг нас наблюдался очень скептический подход. Были многочисленные спекуляции, аналитические выкладки и статьи о том, что это невозможно и никогда не произойдет. Однако это произошло.

Некоторые из них были связаны просто с недостатком информации, сведений о нашей решимости реализовать данный проект, который казался невыполнимым. В начале 2000 года, когда мы приступили к этому проекту, Азербайджан не был таким сильным, как сегодня. В то время мы во многом зависели от внешней финансовой поддержки. Значительная часть скептических идей была связана с попытками несправедливой конкуренции. Я излагаю это в такой дипломатической форме. Мы не предприняли ответных мер. Мы заявили, что ответим своей работой. Мы должны были ответить результатами. После прокладки трубопровода протяженностью около 2 тысяч километров между Баку и средиземноморским портом Джейхан все увидели, что мы разнесли скептический подход в пух и прах", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что такой же подход наблюдался в реализации более крупного проекта - Южного газового коридора. "Этот проект охватывает 7 стран, в нем участвуют около 10 международных банков, многочисленные компании, его стоимость составляет 40 миллиардов долларов США. Этот проект начали мы. Было много скептических мнений относительно объема ресурсов, строительства трубопровода, технических трудностей, финансовых сложностей и других вопросов. Но мы сказали: если мы начали это, то сделаем. Сейчас данный проект, можно сказать, завершается. Поэтому мы должны ответить на скептический подход не словами, а предпринятыми шагами, проделанной работой. Мы можем гордиться этим. Сегодня мы уже не слышим голоса тех, кто скептически относился к этому проекту", - отметил глава государства.

"Недавно мы отменили визовые ограничения для граждан Китая. Сегодня любой человек, желающий посетить Азербайджан, посредством домашнего компьютера максимум в течение трех дней, а иногда и нескольких часов может получить электронную визу. Это сделано как проявление нашего партнерства, с целью создания более благоприятных возможностей для поездок граждан Китая в нашу страну. Для развития нашей торговли мы направили несколько экспортных миссий в различные регионы Китая. Есть уже хорошие результаты. Мы открыли в Китае дома азербайджанского вина. Один из них - в Шанхае, еще один - в другом городе. Мы периодически участвуем в организуемых в Китае крупных выставках со своей сельскохозяйственной продукцией. Мы хотим показать китайцам наши достижения и намерены добиться выхода на очень большой, значимый, привлекательный рынок для наших товаров. В то же время наши двери открыты для китайских бизнесменов. Как я уже сказал, нам хотелось бы видеть их больше как инвесторов, сторону, ведущую торговлю, подрядчиков. Есть еще много сфер, где мы можем работать. Конечно, есть китайские компании, работающие в Азербайджане, в том числе его энергетическом секторе. Однако считаю, что их недостаточно. Это касается особенно подрядных и торговых проектов. Думаю, что мы должны вместе сделать это, и данный вопрос является для нас одним из основных приоритетов. Недавно мы приступили к созданию торговых представительств. Одно из первых торговых представительств Азербайджана было открыто в Китае. Все это демонстрирует нашу волю в налаживании тесного партнерства в торговле, установлении контактов между людьми. А это автоматически окажет позитивное влияние на все остальные сферы нашей жизни", - сказал глава государства.