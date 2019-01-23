Заявление Чавушоглу по Карабаху взбудоражило Армению

Накануне армянские СМИ со ссылкой на турецкие источники распространили заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу относительно нормализацию отношений с Арменией. Турецкий дипломат еще раз подчеркнул позицию официальной Анкары, согласно которой нормализация с Ереваном невозможна без урегулирования карабахского конфликта.

"На сегодняшний день, когда карабахская проблема остается нерешенной, невозможна стабильность на Кавказе, а также нормализация отношений с Арменией. В 2019 году мы будем более последовательно заниматься этими темами", - сказал Чавушоглу.

Таким образом Турция еще раз обозначила свою позицию по жизненно важному для Армении вопросу, который в последнее время, особенно после предложения премьера Никола Пашиняна о нормализации без предусловий, активно обсуждается в этой стране.

Вчерашнее заявление турецкого министра снова взбудоражило экспертное сообщество Армении.

Тюрколог Варужан Гегамян в беседе с армянскими СМИ признал, что Турция периодически пытается принять более активное участие в геополитических процессах в Кавказском регионе, и ей удалось частично решить эту задачу.

Гегамян обратил внимание на то, что Турция в двустороннем и трехстороннем форматах активно работает как с Грузией, так и с Азербайджаном, периодически проводятся трехсторонние саммиты с участием глав МИД, министров обороны и т.д. Кроме того, Анкара сотрудничает с внерегиональными центрами силы, которые имеют свои интересы на Кавказе. В этом контексте заявление Чавушоглу о карабахском урегулировании и последовательности следует рассматривать как, дескать, попытку давления на Армению, считает Гегемян.

По мнению эксперта, в сложившемся положении виноват сам Ереван, не имеющий "внятных действий и внешнеполитической стратегии", а также четкого представления о том, что делать с Турцией дальше.

Что делать с Турцией? Интересный вопрос. Что Армения может сделать со страной, превышающей ее по всем параметрам? Показатели этих двух стран несоизмеримы, делать какие-то сравнения или рассчитывать в необозримом будущем их уравнять - несерьезная затея. При этом Турция не старается говорить с Арменией с позиции силы. Она говорит с ней с позиции здравого смысла и принципов сосуществования соседствующих государств. Если это проще назвать давлением, пусть так оно и будет.

Армянский эксперт бьет тревогу и призывает к безотлагательной разработке "целостных и всеобъемлющих подходов" Еревана к отношениям с Турцией. Но это не принесет результатов, потому что отношения отсутствуют, а граница закрыта не потому, что туркам не нравятся армяне. Граница с Арменией закрыта почти тридцать лет по причине оккупации ею территорий Азербайджана. За эти годы Ереван на всех уровнях предпринимал самые недипломатичные шаги и методы для оказания давления на Анкару и вовлечения в этот процесс мировых держав. Один раз у него это почти получилось, в 2009-м, когда были подписаны Цюрихские протоколы. Чем это закончилось, хорошо известно - интересы Азербайджана оказались для Турции важнее, чем давление половины мира. В конце концов Сержу Саргсяну, чтобы спасти лицо, пришлось аннулировать давно списанные в Турции протоколы, выставив это как чуть ли не условие Анкаре.

Так что же Армении делать с Турцией? Никаких других рецептов, кроме как начать мириться с Азербайджаном, для Еревана нет. Не удивительно, что их не могут найти ни политики, ни дипломаты, ни политологи. Остается только одно - обман. Варужан Гегамян советует обмануть Анкару, предложив ей открытие границ как средство создания "более благоприятных условий и атмосферы для карабахского урегулирования", а также втянуть ее в нежизнеспособный формат Армения-Турция-Россия.

Ни то, ни другое невозможно. И глава МИД Турции вчера дал это ясно понять.

Зульфугар Ибрагимов