Чиновники Пашиняна резко обогатились после Нового года

Тема премий, присужденных самим себе новоиспеченными армянскими чиновниками, остается на повестке СМИ и общественности этой страны.

Напомним, что некоторые губернаторы в Армении по итогам работы в 2018 году выписали себе лично премии и 13-е зарплаты. В частности, губернатор Араратской области выписал себе премию в размере 104% от зарплаты, а губернатор Сюникской области, экс-замглавы Полиции Армении Унан Погосян дважды назначил себе премию. Предполагается, что премия выписывается по итогам работы за год, в то время как нынешние губернаторы были назначены от 2 до 7 месяцев назад, подчеркивают СМИ.

Журналисты также напоминают, что представители нынешней власти, выступая при предыдущих властях в качестве оппозиции, неоднократно заявляли о необходимости ликвидации института премирования, подчеркивая, что это является серьезным источником коррупции. Более того, один из нынешних губернаторов, который ранее выступал в качестве оппозиции и занимал должность главы сельской администрации, заявлял в свое время, что для экономии государственных средств отказывается от полагающегося ему автомобиля и будет передвигаться на велосипеде, а сейчас выписал себе премию.

Не отстал от соратников и мэр Еревана, актер-комик Айк Марутян. Как пишут в соцсетях, градоначальник тоже выписал себе премиальные, но по какой-то странной причине отказывается публиковать данные о том, кому и сколько "перепало".

"Я сам себя не премировал и не буду премировать", - заявил, оправдываясь, Айко в программе "Фейсбуковская пресс-конференция" в прямом эфире Азатутюн ТВ.

Марутян утверждает, что "общественность знает число 474 миллиона", предусмотренное бюджетом 2018 года, "и мы, как было предусмотрено, так и распределили". То есть, премиальные чиновникам все же выписаны были, в том числе и самому мэру, "как было предусмотрено" бюджетом. Отступить от указаний принятого прежним парламентом бюджета Марутян, конечно, и не подумал и с большим удовольствием "освоил" прописанные там 474 миллиона, несмотря на то, что занимает пост мэра менее полугода. То же можно сказать и о большинстве его сотрудников, назначенных на свои посты недавно и еще не успевших принести пользу городу и государству.

Очень трогательно, что Марутян обещает: "В 2019 году уже пересмотрим все вознаграждения, оценим - на самом ли деле эти люди принесли столько пользы государству, и в соответствии с этим решим, сколько они должны получить".

Что ж, армянским обывателям, многие из которых остались после "революции" не только без премий, но и без работы вообще, будет приятно осознавать, что хотя бы в конце этого года все получат по способностям и потребностям.

Но не стоит забывать, что конец года еще далеко. И к тому времени либо, пардон, ишак сдохнет, либо падишах умрет.

Зульфугар Ибрагимов