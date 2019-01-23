Азербайджан направил миротворцев в Афганистан - ФОТО

Группа миротворцев азербайджанской армии в порядке ротации отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка". Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

Напомним, что миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая двух военных врачей и шесть штабных офицеров азербайджанской армии.

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