Азербайджан направил миротворцев в Афганистан - ФОТО

23 января 2019 12:55

Группа миротворцев азербайджанской армии в порядке ротации отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка". Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

Напомним, что миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая двух военных врачей и шесть штабных офицеров азербайджанской армии.

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