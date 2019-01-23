В ПАСЕ заговорили о риторике ненависти в Армении

Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) открылась в понедельник, 21 января, в Страсбурге. В первый день участники сессии обсудили итоги работы наблюдателей организации на состоявшихся 9 декабря 2018 года в Армении внеочередных парламентских выборах, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Николь Дюрантон (Франция, EPP/CD) отметила вызывающую обеспокоенность низкую явку.

"Выборы были хорошо организованы - на основе соблюдения основополагающих свобод, плюрализма мнений в СМИ, однако есть обеспокоенность в связи с наблюдавшейся в СМИ и соцсетях чрезмерно агрессивной риторикой", - сказала Николь Дюрантон, добавив: эти выборы были успешными для демократии в Армении.

Андрей Сирджель из Словении, который входил в состав наблюдательской миссии ПАСЕ, отметил важность продлившихся 3 часа дебатов с участием первых номеров участвующих в выборах политсил на Общественном телевидении Армении.

"Тем не менее, риторика ненависти в ходе предвыборной агиткампании была заметна - особенно в комментариях к материалам, публикуемым онлайн-медиа", - сказал парламентарий.