Беспрецедентная амнистия Пашиняна вызвала беспрецедентный рост преступности

Беспрецедентная по масштабам амнистия, объявленная в Армении в конце прошлого года, привела к росту преступности в стране. Такое мнение на пресс-конференции в среду высказала адвокат Армине Фанян. Дело в том, что под амнистию подпало огромное количество заключенных, представляющих опасность для общества, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Есть среди них лица, совершившие в прошлом серьезные правонарушения. И сейчас, оказавшись на воле и по тем или иным причинам не сумев адаптироваться к новым реалиям, эти люди вновь идут "на дело".

"Нужно создать рабочие места хотя бы с небольшой зарплатой, чтобы эти люди почувствовали себя частью социума. Но когда механизмов реинтеграции нет, а социальное положение этих людей оставляет желать лучшего, у них не находится другого выхода, как вновь совершить преступление. Причем, как показывает практика последних месяцев, основная часть преступлений - это кражи, разбой, воровство. То есть люди решают проблему насущного хлеба", - поясняет адвокат.

По ее мнению, в условиях бездействия властей, отсутствия реальных предпосылок для адаптации вышедших на свободу людей, многие из них спустя некоторое время вновь могут вернуться за решетку.

Напомним, что о росте числа преступлений в конце прошлого года заявлял и начальник полиции Армении Валерий Осипян. Он обусловил это тем, что амнистированные лица вновь совершили правонарушения. В качестве самых распространенных преступлений начальник полиции назвал квартирные кражи, нанесение телесных повреждений, хулиганство. Глава ведомства обещал в январе представить статистику правонарушений.