В оккупированном Карабахе мужчина вместо шакала подстрелил собственного сына

23 января 2019 17:36

В оккупированном Арменией Карабахе произошел трагический инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am, мужчина по ошибке ранил в голову собственного сына.

Инцидент произошел вечером 22 января в Агдаринском районе. 37-летний Н.С. из ружья "Сайга МК" пытался подстрелить шакала, вместо этого попал в голову своему 11-летнему сыну Т.С. У мальчика огнестрельное ранение головы, поврежден головной мозг. Оружие конфисковано, обстоятельства происшедшего выясняются.

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