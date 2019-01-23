В оккупированном Карабахе мужчина вместо шакала подстрелил собственного сына

В оккупированном Арменией Карабахе произошел трагический инцидент.

Как передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am, мужчина по ошибке ранил в голову собственного сына.

Инцидент произошел вечером 22 января в Агдаринском районе. 37-летний Н.С. из ружья "Сайга МК" пытался подстрелить шакала, вместо этого попал в голову своему 11-летнему сыну Т.С. У мальчика огнестрельное ранение головы, поврежден головной мозг. Оружие конфисковано, обстоятельства происшедшего выясняются.