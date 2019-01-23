В оккупированном Карабахе мужчина вместо шакала подстрелил собственного сына
23 января 2019 17:36 324
В оккупированном Арменией Карабахе произошел трагический инцидент.
Как передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am, мужчина по ошибке ранил в голову собственного сына.
Инцидент произошел вечером 22 января в Агдаринском районе. 37-летний Н.С. из ружья "Сайга МК" пытался подстрелить шакала, вместо этого попал в голову своему 11-летнему сыну Т.С. У мальчика огнестрельное ранение головы, поврежден головной мозг. Оружие конфисковано, обстоятельства происшедшего выясняются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!