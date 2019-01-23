Саудовская Аравия выступила против Армении - ФОТО

Саудовская Аравия решительно осуждает агрессорскую политику Армении и всегда рядом с Азербайджаном в его правом деле, сказал на сегодняшней встрече с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым новоназначенный посол Саудовской Аравии Хамад бин Абдуллах бин Сауд бин Худейр. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.

Поздравив дипломата с новым назначением, министр особо подчеркнул дружественные отношения глав государств, которые играют важную роль в расширении связей между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

Министр обороны выразил признательность гостю за поддержку Саудовской Аравией справедливой позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Гасанов затронул нынешнее состояние военного сотрудничества между странами, отметил учреждение аппарата военного атташе Азербайджана в Саудовской Аравии, подготовку договора о сотрудничестве в военной сфере между двумя странами, а также планирование официального визита высокопоставленной делегации министерства обороны Азербайджана в Эр-Рияд.

В свою очередь посол отметил, что Саудовская Аравия считает Азербайджан дружественным и братским государством, а также придает большое значение военному сотрудничеству между странами.

Дипломат заявил, что Саудовская Аравия решительно осуждает агрессорскую политику Армении и всегда находится рядом с Азербайджаном в его правом деле.

Посол отметил, что за время дипломатической миссии в Азербайджане приложит все усилия для укрепления отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией.

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